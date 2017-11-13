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В Минске предложили учредить День медработника в честь Скорины

  • 13.11.2017, 8:50
Ирина Дубенецкая

Отмечать профессиональный праздник нужно в тот день, когда наш славный земляк стал доктором лечебных наук в Падуе.

В цепи творческих юбилейных торжеств, посвященных Франциску Скоринe, отличное мероприятие в художественной галерее организовал известный график и общественный деятель Микола Купава, один из самых последовательных участников празднования 500-летия белорусского книгопечатания, пишет krynica.info.

Он выступил с идеей почтить день 9 ноября, в который в 1512 году Скорина защитил в Падуе звание доктора лечебных наук, и сделать этот день национальным Днем медицинского работника.

По этому поводу 11 ноября в минском Дворце искусств состоялась встреча ученых в области медицины, писателей, поэтов, художников и искусствоведов – всех, кто связал свою деятельность с темой Скорины.

На мероприятии с лекцией об эпохе Франциска Скорины выступила доктор теологии Ирина Дубенецкая. Она рассказала о новых находках в области скариноведения. К гостям обратился поэт Алесь Рязанов, автор книги «Имеем наибольшее сами». На мероприятии с докладом «Врач Франциск Скорина и его время» выступил доктор минского консультационно-диагностического центра Виталий Равинский. Микола Купава рассказал о портрет Скорины в книгах Библии 1517-1518 годов.

Прекрасную атмосферу эпохи Реформации создал исполнением старинной музыки группа блокфлейты «Вrevis» под руководством Павла Сурагина.


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