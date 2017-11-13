Президент Европарламента: Британия должна 60 миллиардов евро за «Брексит» 8 13.11.2017, 9:30

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Антонио Таяни

Фото: YVES HERMAN / REUTERS

ЕС дал Британии две недели, чтобы определиться с платой.

Евросоюз ожидает от Великобритании выплаты по меньшей мере 60 миллиардов евро в рамках выполнения финансовых обязательств Лондона перед ЕС.

Об этом президент Европарламента Антонио Таяни заявил в интервью Berliner Morgenpost.

«Как по мне, это должны быть как минимум 60 миллиардов евро. Если ЕС примет меньшую сумму, европейские граждане будут вынуждены заплатить за эту разницу. Но почему немцы, итальянцы, испанцы или голландцы должны оплачивать счет британцев?», - сказал Таяни.

Таяни также отметил, что Британия может выйти из ЕС к установленному сроку, к марту 2019 года, только в случае, если до конца этого года удастся достичь рамочного соглашения по трем главными пунктам - по обеспечению прав граждан стран ЕС, границе между Ирландией и Северной Ирландией и выплатам Евросоюзу .

«Только на этой основе мы сможем посвятить себя будущим торговым отношениям с Британией. Проблема не в нас: ЕС говорит одним голосом. Скорее, правительство в Лондоне борется с большим количеством трудностей», - добавил Таяни.

Напомним, ЕС дал Британии две недели, чтобы определиться с платой за Brexit. Как известно, ЕС требует четкости в отношении этих обязательств, прежде чем начать переговоры по переходному периоду или принципах будущей торговой сделки.