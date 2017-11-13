закрыть
13 ноября 2017, понедельник, 13:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Автопротест: «Лука! Где дороги в Могилеве?»

11
  • 13.11.2017, 9:39
  • 8,419

Автолюбитель задал прямой вопрос.

Многие белорусские водители возмущены тем, как в стране расходуется «дорожный сбор». В независимых СМИ не раз отмечалось, что распределение денег, собранных с автомобилистов, крайне непрозрачно, а многие региональные дороги давно не ремонтировались.

Автомобилист из Могилева решил задать прямой вопрос и разместил на заднем стекле своего авто надпись «Лука! Где дороги в Могилеве?».

Фотографию смелого автолюбителя опубликовало «Радыё Свабода».


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту