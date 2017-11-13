Автопротест: «Лука! Где дороги в Могилеве?» 11 13.11.2017, 9:39

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Автолюбитель задал прямой вопрос.

Многие белорусские водители возмущены тем, как в стране расходуется «дорожный сбор». В независимых СМИ не раз отмечалось, что распределение денег, собранных с автомобилистов, крайне непрозрачно, а многие региональные дороги давно не ремонтировались.

Автомобилист из Могилева решил задать прямой вопрос и разместил на заднем стекле своего авто надпись «Лука! Где дороги в Могилеве?».

Фотографию смелого автолюбителя опубликовало «Радыё Свабода».