Автопротест: «Лука! Где дороги в Могилеве?»11
- 13.11.2017, 9:39
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Автолюбитель задал прямой вопрос.
Многие белорусские водители возмущены тем, как в стране расходуется «дорожный сбор». В независимых СМИ не раз отмечалось, что распределение денег, собранных с автомобилистов, крайне непрозрачно, а многие региональные дороги давно не ремонтировались.
Автомобилист из Могилева решил задать прямой вопрос и разместил на заднем стекле своего авто надпись «Лука! Где дороги в Могилеве?».
Фотографию смелого автолюбителя опубликовало «Радыё Свабода».