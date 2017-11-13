Стал известен план Путина на «выборы» 7 13.11.2017, 9:45

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В Кремле обсудили всю «драматургию» избирательного процесса.

В Кремле обсуждаются сценарии того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава государства еще не делал, однако «определился, что будет участвовать», сказал РБК федеральный чиновник. На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал РБК другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своем решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.

Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь, говорит один из близких к администрации президента собеседников РБК. Источник, близкий к руководству ОНФ, уточнил, что форум пройдет во второй половине декабря. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января, добавляет другой близкий к Кремлю источник РБК.

Предполагается, что кампания главы государства будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться, поясняют собеседники РБК.

Сам президент по итогам саммита БРИКС в сентябре не ответил прямо на вопрос журналистов о своем выдвижении. «Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке. В предусмотренное законом время те, кто хочет принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — заявил глава государства.

Объявление первых лиц об участии в выборах уже после назначения кампании Советом Федерации можно назвать традиционным сценарием. Так делал Владимир Путин на выборах 2004 года, тот же подход был выбран перед выборами 2008 года, на которых победил Дмитрий Медведев.

Исключением стал 2011 год, когда Медведев заявил об отказе баллотироваться на второй срок и предложил выдвинуть Путина на съезде «Единой России» еще в сентябре.

«Сейчас не такая ситуация, как в 2011 году, поэтому торопиться необходимости нет», — поясняет один из источников РБК, близких к Кремлю.

Есть желающие ускорить объявление главы государства об участии в кампании, с тем чтобы оно прозвучало до официального назначения выборов, говорит другой близкий к администрации президента собеседник РБК. Элиты в целом понимают, что Путин пойдет на новый срок, но все же многим хотелось бы определенности, поясняет он

Где объявит

Обсуждается также, в каком формате глава государства сделает объявление об участии в выборах. Базовых концепций две: условно-технический формат или обставленный с максимальной драматургией, рассказывает федеральный чиновник. «Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — объясняет логику собеседник РБК.

Вариантов, как именно будет обставлено объявление Путина о выдвижении, много, все они предполагают ту или иную степень драматургии, но это не самое важное в кампании — какой бы сценарий ни был выбран, нужный медийный эффект все равно будет достигнут, добавляет один из близких к администрации президента источников РБК.

О намерении идти на второй срок Владимир Путин объявил во время традиционной прямой линии с гражданами в декабре 2003 года. О выдвижении Дмитрия Медведева было объявлено в декабре 2007 года на его встрече с Путиным, спикером Госдумы Борисом Грызловым и лидерами четырех партий — «Единой России», «Справедливой России», Аграрной партии и «Гражданской силы». Партии заявили о поддержке кандидатуры Медведева, официально его выдвинула «Единая Россия».

Как выдвинется

Приоритетным сценарием выдвижения Путина является самовыдвижение, рассказывали летом близкие к администрации президента источники РБК.

Путин имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка «Единой России», и поэтому логично, что президент пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно, говорил РБК собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от «Единой России» вряд ли негативно скажется на результате Путина, но, поскольку он позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» действительно является приоритетным, подтверждал федеральный чиновник в беседе с РБК.

С тех пор концепция не изменилась, идею самовыдвижения поддерживает руководство кремлевской администрации, говорит федеральный чиновник и один из собеседников, близких к Кремлю. Однако сам Путин приоритетный для него сценарий еще не выбрал, поэтому на всякий случай прорабатывается вариант выдвижения от «Единой России», добавляет федеральный чиновник в беседе с РБК.

Есть вариант, при котором Путин сначала объявит о выдвижении в принципе, а позже сообщит о том, как именно он пойдет на выборы — от партии власти или в качестве самовыдвиженца, поясняет один из собеседников, близких к Кремлю.

Есть возможность выбирать

В связи с тем, что в течение года рейтинг Путина находится на стабильно высоком уровне и нет серьезных негативных колебаний, у президента есть максимальная свобода выбора сценария выдвижения, считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Но если проанализировать политический стиль Путина, то можно спрогнозировать, что он объявит об участии в выборах либо незадолго до официального назначения кампании, либо вскоре после, добавляет эксперт. «Цель, на мой взгляд, не в том, чтобы сделать его кампанию максимально короткой, а в том, чтобы выборные дискуссии шли в отведенный законом период, а не начинались задолго до кампании, как это делают некоторые политики. Время в этом смысле работает на главного кандидата», — резюмирует Костин.

Политические подходы к выдвижению могут быть разными — самовыдвижение, выдвижение от одной партии или же коалиционный сценарий, когда выдвигает одна партия, а другие поддерживают, — но есть законодательные требования, которые задают жесткие стандарты к таймингу действий, говорит глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

При самовыдвижении требования к администрированию и таймингу действий растут, уточняет он. Нужно создать инициативную группу по выдвижению кандидата, подать документы в ЦИК, дождаться регистрации группы, затем открыть и наполнить избирательный счет, перечисляет Бадовский. При самовыдвижении существуют ограничения для жертвователей: одно юридическое лицо может перечислить в фонд кандидата не более 7% от размера избирательного фонда (предельный размер — 400 млн руб.), в то время как при выдвижении от партии закон позволяет политической силе сразу перечислить на счет кандидата 50% от размера фонда, говорит эксперт.

Вариант самовыдвижения предусматривает сбор подписей граждан, которые нужно сдать до конца января, поэтому на процесс сбора есть не более месяца, из которых две недели — праздники и предпраздничные дни: «Таким образом, время, когда основной кандидат объявит об участии в выборах, будет зависеть от способа выдвижения. Самовыдвижение предполагает более раннее объявление, участие в выборах от партии — более позднее», — резюмирует Бадовский.