Как быстро зарядить iPhone перед выходом на работу 10 13.11.2017, 9:54

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Для максимально быстрой подпитки можно прибегнуть к специальным «трюкам».

Новые модели iPhone 8 и iPhone X поддерживают быструю зарядку.

С совместимым адаптером они заряжаются на 50% примерно за 30 минут и на 80% почти за час. В большинстве случаев этого хватит на полный рабочий день, пишет iphones.ru.

Более старые модели не поддерживают быструю зарядку, для максимально быстрой подпитки придется прибегнуть к специальным трюкам.

1. Используйте более мощное зарядное устройство

Apple кладет в коробку с iPhone слабую зарядку, даже адаптер Apple USB Power Adapter 12W от iPad (код модели MD836ZM-A) способен значительно сократить время зарядки iPhone. Стоимость адаптера около 1 600 руб.

2. Включите Авиарежим

Так смартфон будет заряжаться быстрее лаже с комплектной зарядкой. Большая часть энергии тратится на передачу данных по Wi-Fi и поддержание сигнала сотовой сети. Если убрать два этих фактора, время зарядки сократится.

3. Включите режим энергосбережения

Если утром во время зарядки нужно обязательно пользоваться смартфоном, можете включить режим энергосбережения. При этом снизится производительность устройства, отключатся некоторые службы и сетевая активность.

Включить режим энергосбережения можно в меню Настройки – Аккумулятор, кроме этого можно добавить быстрый переключатель для включения режима в нижнюю шторку (Настройки – Пункт управления – Настроить элементы управления).

В таком режиме можно проверять почту, мессенджеры или читать новости, но зарядка пройдет быстрее.