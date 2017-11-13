Рубль уходит в пике 8 13.11.2017, 10:01

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Белорусский рубль потерял такой важный «стабилизатор», как рост цен на нефть.

Нефть дорожает, белорусский рубль дешевеет — сейчас на валютном рынке «работают» другие факторы, пишет для издания belmarket.by финансовый консультант компании «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова.

Нефтяной рынок переживает лучшие времена за последние несколько лет: цена барреля смеси Brent достигла 64 долларов. В последний раз такое случалось в июне 2015-го. Довольно устойчивый восходящий тренд наблюдается на рынке нефти уже пятый месяц кряду.

Факторов, влияющих на котировки, много, но фундаментальный лишь один — соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи черного золота. Оно действует уже почти год. Несмотря на волну скептицизма, предшествовавшую заключению соглашения, его участники выполняют взятые на себя обязательства. Добыча действительно сократилась, что улучшило баланс спроса и предложения на рынке и создало предпосылки для роста цен. Дополнительными драйверами стали ураганы, которые недавно обрушились на Западное полушарие и привели к снижению добычи в США, и референдум о независимости Курдистана, прошедший в конце сентября.

Едва ли ураганы и курдистанский референдум можно отнести к разряду фундаментальных факторов, тем не менее новостной фон такого рода очень важен. Рынок нефти спекулятивен, реальной поставкой нефти завершается лишь несколько процентов сделок, все остальное — торговля контрактами с целью заработать на разнице цен. Спекулянты могут очень сильно «расшатать» рынок даже тогда, когда с фундаментальной точки зрения цены должны быть стабильными.

Сейчас и новостной фон, и фундаментальные факторы говорят в пользу роста цен, потому нефть и обновляет максимумы. Не исключено что восходящий тренд сохранится. Впрочем, возможно и падение. Колебания цен на 10—15 % то в одну, то в другую сторону — обычное дело для черного золота.

В данной ситуации важно другое: валютный рынок Беларуси может вообще никак не отреагировать на колебания. Наш рубль завязан на валютный рынок России, а тот, в свою очередь, на нефть. Только вот с начала октября черное золото подорожало на 16 %, а курс российского рубля по отношению к корзине ЦБ РФ не изменился вовсе. В 2017-м российский рубль нередко полностью игнорировал нефтяной рынок: в начале года укреплялся, пока цена нефти падала, летом, наоборот, ослаб, хотя котировки росли, теперь стоит на месте, несмотря на то что рынок черного золота обновляет многомесячные максимумы.

Причина в том, что нефть не единственный фактор, влияющий на курс национальной валюты РФ. В последнее время из-за высоких процентных ставок российские активы пользуются большим спросом у иностранных инвесторов. По данным Центробанка РФ, почти треть облигаций федерального займа сейчас находится в руках нерезидентов.

Иностранные капиталы, приходящие на российский рынок, влияют на баланс спроса и предложения валюты и являются одним из важнейших драйверов курса российского рубля. В свою очередь, приток и отток этих капиталов зависят от геополитической ситуации в мире в целом и вокруг РФ в частности. Следовательно, введение новых санкций против России или обострение каких-либо конфликтов могут спровоцировать ослабление этой валюты, а потепление политических отношений, наоборот, является драйвером роста.

Нужно учитывать и другие факторы: интервенции Минфина, сальдо внешней торговли, налоговые периоды, платежи по корпоративному валютному долгу и т. д. Из совокупности этих факторов и складывается текущая динамика рубля, вернее ее полное отсутствие. Судя по всему, если бы не рост цен на нефть, российский рубль сейчас мог бы ослабнуть.

Реакции на нефтяные котировки в РФ нет, поэтому ее нет и в Беларуси. Наш рубль медленно проседает по отношению к корзине валют, в силу того что на биржевых торгах государство выкупает чуть больше «излишков», сформированных субъектами рынка, чтобы впоследствии направить эти средства в ЗВР и на обслуживание валютного госдолга, а заодно поддержать экспортеров.

С начала года национальная валюта ослабла на 5 %. До конца 2017-го она может потерять еще 1—2 % (если, конечно, не случится какой-либо внешний шок). Да и в более отдаленной перспективе рубль ждет, скорее всего, плавное падение, поскольку спрос государства на валюту еще долго будет оставаться высоким.

Важно понимать, что быстрый рост курса евро (на 13 % с начала года) связан не столько с ослаблением рубля, сколько с укреплением евро на международном рынке. В этом году многие ждали от Европейского центрального банка намеков на ужесточение денежно-кредитной политики, но в октябре ЕЦБ разрушил эти надежды, объявив, что политика останется сверхмягкой как минимум до сентября следующего года. Несмотря на это, инвестиционная привлекательность евро остается высокой.

Что касается перспектив доллара, то они по-прежнему не ясны. Остается надеяться, что свет на судьбу американской валюты прольет декабрьское заседание ФРС США.