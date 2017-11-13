Чиновничья голь на выдумки хитра 11 13.11.2017, 10:30

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Фото: belta.by

В белорусском здравоохранении применяют самые смелые коррупционные схемы.

Как получить "откат" с поставщика и быть абсолютно уверенным, что он не пойдет в правоохранительные органы? В белорусском здравоохранении придумана и реализована уникальная схема, позволяющая воплотить в реальность самые немыслимые мечты, пишет ej.by.

Производители медицинского оборудования, которых сравнительно немного во всем мире, очень дорожат своей репутацией и не особо хотят участвовать в коррумпированных поставках. Когда же в Беларуси развернулась непримиримая борьба с коррупцией, чиновникам стало еще сложнее получать "откаты". Всегда существует риск, что производитель обратится в правоохранительные органы.

Совсем другое дело, если, например, создать в Евросоюзе, на подставное лицо фирму, и осуществлять поставки уже от нее. Обеспечив ей победы в государственных тендерах коррумпированный чиновник может заработать значительно больше. И что самое важное – существенно минимизируются все риски уголовного преследования. Ведь тут можно быть абсолютно уверенным, что никто не обратится в МВД или КГБ, так как обращаться, по сути, будет некому.

Кто-то может сказать, что в Беларуси, с ее тотальным контролем всех и вся, такая схема неосуществима. Еще как осуществима, о чем свидетельствует описанная ниже история.

Если бы Бога не было, его следовало бы создать...

В ноябре 2007 году Минздрав выдал регистрационное удостоверение на систему медицинского климатического модуля "Berver" для операционных и палат интенсивной терапии с приложениями - всего 15 позиций. Удостоверение было выдано одноименному немецкому производителю Berver GmbH сроком на 5 лет, по окончании которых было выдано новое удостоверение до января 2018 года.

Для получения регистрации Минздрава, немецкая компания Berver GmbH предоставила европейский сертификат на оборудование под номером 20483910, выданный RWTUV 13.12.2005 года. Кроме того, завод немецкой компании проинспектировала комиссия РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", которая также подтвердила, что производство там солидное и никакого обмана и тем более рисков для белорусской системы здравоохранения нет.

Получив регистрацию Минздрава, немецкая компания активно вклинилась в тендеры по поставке медицинского оборудования в белорусские больницы и, побеждая в них, начала зарабатывать миллионы евро.

На первый взгляд кажется, что все здесь нормально. Однако весь фокус заключается в том, что производителя медицинского климатического оборудования Berver GmbH не существует и никогда не существовало. Нет ни завода, ни лабораторий для исследований и разработки нового оборудования - ничего. Только офис в немецком городе с несколькими сотрудниками. Был. Сейчас даже его нет, но об этом чуть позже.

Для получения регистрации Минздрава компания Berver предоставила в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" поддельный сертификат, что отчетливо видно даже из его текста. Как указано в документе, первое испытание оборудования было произведено в июле 2006 года, но при этом сам сертификат выдан в декабре 2005 года. Понятно, что такого даже теоретически быть не может. Кроме того, европейский орган, якобы выдавший этот сертификат подтвердил, что документ под номером 20483910 действительно был выдан. Но не в 2005-м, а в 2001 году, и не компании Berver, а действительно известному производителю такого оборудования Weiss Klimatechnik GmbH. Мало того, орган RW TUV Essen, якобы выдавший сертификат компании Berver, в IV квартале 2004 года объединился с мировым сертификационным концерном TUV NORD, и прекратил свое существование (данная информация была с самого начала доступна на сайте TUV NORD). В 2005 году был уже другой бланк сертификатов (бланк TUV NORD) и другие печати на сертификатах.

Иными словами, на момент выдачи регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Беларуси, орган RW TUV Essen, который якобы выдал фирме Berver GmbH сертификат производителя медицинского оборудования, не существовал уже 3 года! Самое интересное, что сотрудники РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", проводящие сертификацию медицинского оборудования, очень хорошо знают, какие сертифицирующие центры в мире существуют, а какие уже нет. А коль знают, но закрывают на это глаза, то что это, если не коррупция?

В одной упряжке

Конечно, можно сказать, что РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" ввели в заблуждение, предоставив поддельный европейский сертификат. А те не заметили, пропустили, прошляпили. Можно даже соответствующим сотрудникам сходить в церковь и покаяться по данному поводу.

Но, как быть с тем фактом, что комиссия Центра ездила в Германию и инспектировала производство, которого просто не могло быть. Опять обманули, показали чужое производство? Или все это опять же свидетельствует о коррупции в системе здравоохранения?

Конечно, можно и тут предположить, что это все является лишь следствием проявления ротозейства и некомпетентности. Но почему тогда эксперт, руководивший данной сертификацией, сегодня занимает должность заместителя директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", а также должность заместителя председателя комиссии УП «Белмедтехника» по подготовке и проведению процедур государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения?

Для себя

Выдав регистрационное удостоверение на систему медицинского климатического модуля "Berver" для операционных и палат интенсивной терапии с приложениями в15 позиций, чиновники Минздрава в этих 15 позициях зарегистрировали еще множество изделий, на каждое из которых, Berver обязан был предоставить подтвержденные соответствующие сертификаты качества, каталоги и техническую документацию. Подделать или фальсифицировать десятки сертификатов разных Европейских органов теоретически возможно, но крайне опасно - поэтому сфальсифицирован был только сертификат на одно изделие, а именно на систему медицинского климатического модуля "Berver". Под этим сложным и загадочным названием числится на самом деле обычный шкаф для вентиляции и климатизации, изготовленный, в так называемым «гигиеническом исполнении». Такие шкафы применяются в отелях, офисах, торговых центрах и пр. Под один сфальсифицированный сертификат, зарегистрировано в Минздраве множество разных изделий, которые никакого отношения к этому сертификату вообще не имеют. Например, стеновые сэндвич-панели или обычные плинтуса. Фальшивка сертификата хранилась чиновниками в «шкафу», а в госучреждения и таможенные органы предоставлялось уже регистрационное удостоверение Минздрава, которое легализовало и дало видимость законности всем последующим сделкам и поставкам.

Здесь нужно сделать небольшое отступление. В самой Германии, как и в других странах ЕС, шкаф вентиляционный и другие изделия для вентиляции и климатизации, конструкции стен и потолков, двери, передаточные окна, умывальники, покрытие для пола, светильники общего освещения и прочее, регистрируется как технологическое оборудование и/или строительные материалы, которые к медицинским изделиям никакого отношения не имеют.

В тоже время регистрация Минздрава для обычных строительных материалов давала возможность без уплаты таможенных пошлин и НДС, поставлять эти строительные материалы на белорусский рынок. Ведь строительные изделия и материалы при ввозе на территорию Беларуси облагаются таможенными пошлинами в размере от 5-20%, плюс НДС 20%. После получения регистрации Минздрава комплекс производства Berver облагался таможенными пошлинами в размере 0% и налогом на добавленную стоимость 0% (НДС).

Но вернемся к тендерам. При формировании цены на тендеры, комплекс Berver продавался с одной общей ценой, без указания количества и цен на отдельные изделия. Такой принцип регистрации дает возможность не только ставить любую цену в тендере, но и заменять материалы на более дешевые, в том числе с худшими техническими параметрами или даже бывшие в употреблении. Можно также поставлять в Беларусь любое количество строительных материалов под видом медицинских изделий. Можно загрузить, например, фуру стеновых сэндвич-панелей с утеплителем в рамках поставки "чистого" помещения, а затем половину из них пустить на продажу с получением сверхприбыли, а вторую половину поставить в белорусские учреждения здравоохранения. И, самое главное, никто ничего доказать не сможет. Ведь нигде в документах не указано, сколько этих панелей нужно для одного "чистого" помещения.

Мы приблизительно подсчитали, сколько бюджет Беларуси мог потерять на этой схеме. К примеру, при заключении договора на сумму 3 млн евро (что приблизительно соответствует стоимости оснащения двух операционных со вспомогательными помещениями), таможенные пошлины и НДС, которых не было, составили бы приблизительно 900 тыс. евро. Так как поставки строительных материалов под видом медицинских изделий по такому принципу проводятся уже почти 10 лет, можно предположить, что ущерб, нанесенный нашему государству составляет уже десятки миллионов евро. Вот она, скрытая контрабанда строительных материалов, с которой безрезультатно борются правоохранительные органы.

Для "больниц"

Не меньший интерес вызывает вопрос, что же еще под маркой фирмы Berver, кроме строительных материалов, поставлялось в белорусские больницы, если фирма ничего не производила. Ведь как тут ни изворачивайся, все равно медицинское оборудование должно было быть поставлено.

Но дело в том, что согласно европейской практике, подобное оборудование в европейских больницах работает только до того момента, пока оно морально не устарело. После этого его просто меняют на новое, даже если старое вполне работоспособно и надежно.

Но старое оборудование больницы должны утилизировать, что в Германии тоже стоит денег. А тут приходят люди и предлагают самостоятельно демонтировать старое оборудование и вывезти его. А дальше - дело техники, где нужно оборудование ремонтируется, подкрашивается, меняются ярлыки, тип и модель, год выпуска, после чего техника поставляется в Беларусь под видом Berver. Это как купить 10-летний Mercedes, покрасить его, подремонтировать и продать в белорусский автопарк под видом новой марки автомобиля Berver. Да, баба Валя из деревни Закадыкино ничего не заметит, но ведь любой автомеханик и даже водитель уж точно увидят обман. Но белорусские чиновники почему-то этого не замечали, хотя даже в технической документации Berver стоят фотографии оборудования, скопированные с каталога другого, уже реального производителя Weiss Klimatechnik. Как говорится, найдите 10 отличий. Черно-белым мы даем страницы каталога Berver, а цветным - Weiss Klimatechnik.

Кроме того, рынок производителей подобного оборудование очень узок, тут все друг друга знают, а все специалисты, которые работают с этим оборудованием в белорусских больницах, постоянно проходят обучение, курсы повышения квалификации и прекрасно разбираются, кто и что производит. Между тем ни конкурсные комиссии "Белмедтехники", которым компания Berver давала документацию с фотографиями оборудования Weiss Klimatechnik, ни руководство больниц, ни работники медучрежнений - никто ничего не заметил и даже не заподозрил.

Афера международного масштаба

Если проанализировать, как выдавалось регистрационное удостоверение Минздрава и как потом оборудование под маркой Berver поставлялось в белорусские больницы, то становится очевидным, что в этой афере задействовано очень много людей.

Взять для примера тендер по закупке комплекса медицинских чистых помещений для комплектации объекта "Областной перинатальный центр" на базе УЗ "Брестский областной родильный дом", который состоялся в июне 2014 года. На тендер были допущены всего две компании ООО "Бервер" (Санкт-Петербург) и УП "Текомакс-Мн" (Минск). С учетом того, что обе компании предложили для закупки оборудование несуществующего производителя Berver, можно говорить о том, что сам этот конкурс не более, чем фикция.

Мало того, когда знакомишься с ООО "Бервер" и УП "Текомакс-Мн" посредством информации, размещенной на их сайтах, создается впечатление, что указанные фирмы, а также Berver GmbH - это просто звенья одной цепи.

Например, на сайте "Текомакс-Мн" указано, что белорусская компания работает на рынке медицинских услуг с 1994 года и занимается оснащением медицинских учреждений соответствующим оборудованием. Работая на рынке 23 года и являясь представительством многих иностранных компаний, трудно поверить, что специалисты "Текомакс-Мн" не знали, что именно они предлагали на тендер под маркой Berver, и не знали, что такого европейского производителя на самом деле не существует. Кроме того, именно они подавали в Минздрав документы на регистрацию.

На сайте питерской компании ООО "Бервер" до сих пор указано, что Berver GmbH принадлежит к числу крупнейших европейских производителей климатизированных модулей для «чистых» помещений и специализируется на комплексном проектировании и оснащении высокотехногичным оборудованием объектов здравоохранения, фармацевтической, микробиологической и электронной промышленности».

Также указано, что Berver GmbH управляет сетью собственных филиалов в Германии, России, Беларуси, Казахстане и в странах Ближнего Востока. Более того, компания Berver GmbH постоянно участвует в специализированных выставках на территории Беларуси и России. Вот такая международная дилерская сеть.

Это может показаться смешным, но у крупнейшего европейского производителя Berver GmbH даже сайта своего нет, каталогов с указанными видами, моделями и техническими параметрами производимого оборудования тоже нет. Десятки видов зарегистрированного в Минздраве Беларуси оборудования Berver GmbH не только не возможно кому-либо купить в странах ЕС, его вообще не возможно там найти! Есть лишь сайт ООО "Бервер" в доменной зоне ru, где и размещены фотографии якобы существующего производителя и красочно расписаны его достоинства. При этом на сайте указано, что компания Berver GmbH была основана в 2000 году и является ведущим производителем так называемых "чистых" помещений. Однако если посмотреть общедоступные немецкие реестры, то там четко указано, что Berver GmbH была основана в 2004 году с уставным фондом всего 25 тыс. евро и видом деятельности "Оптовая торговля медицинскими и ортопедическими товарами, стоматологическими и лабораторными принадлежностями".

Но и это еще не все. В 2013 году сертифицирующий европейский орган обратился в правоохранительные органы по факту подделки сертификата. Сразу после этого Berver GmbH приостановила свою деятельность в Германии, а потом в 2016 году и вовсе ликвидировалась. Однако в том же 2013 году Минздрав выдал Berver GmbH новое регистрационное удостоверение, сроком на 5 лет, то есть до января 2018 года.

Нам было очень интересно узнать, на основании каких сертификатов качества и технической документации Минздрав Беларуси выдал Berver GmbH новую регистрацию? Однако на эти вопросы Минздрав "Ежедневнику" ответил пустым перечислением нормативных актов.

Несмотря на то, что немецкая компания Berver GmbH давно ликвидировалась, "Текомакс-Мн" и российское ООО "Бервер" до сих пор предлагают к продаже оборудование этого «производителя».

Тот факт, что Berver GmbH - это чистой воды надувательство, говорят и официальные финансовые отчеты компании. Согласно им, только в одном году обороты немецкого "чудо-производителя" составили чуть более 1,2 млн евро. Все остальные годы средний объем составлял около 400 тыс. евро. И это при том, что только в Беларусь Berver GmbH ежегодно поставляла на несколько миллионов евро и еще на несколько десятков миллионов - в Россию. Получается, что оборот компании составлял около 10% от объемов продаж оборудования. Спрашивается, а где же деньги, почему идут мимо производителя?

"Чистая" победа

Впрочем, в Беларуси мало просто вывести на рынок несуществующего производителя, чтобы постоянно получать суперприбыль. Нужно еще обеспечить красивую элегантную победу в тендерах, куда, конечно же, будут идти конкуренты со стороны реальных производителей.

И вот тут чиновники Минздрава придумали интересную многоходовку, позволяющую отсекать нежелательных конкурентов. Сначала конкурсные комиссии начали указывать, что в тендерах могут участвовать только те компании, которые зарегистрировали модули медицинские для оснащения чистых помещений и ограждающие конструкции как единый комплекс. А далее РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", разъяснил, что регистрации в качестве единого комплекса подлежат только те модули и ограждающие элементы, которые производятся одним производителем.

Как объяснили "Ежедневнику" соответствующие специалисты, производитель системы кондиционирования, не может производить плинтусы, потолочные панели, стеновые сэндвич-панели с утеплителем, потолочные светильники, гомогенные покрытия пола и т.д. И наоборот, производитель потолочных панелей, очень далек от производства медицинских систем кондиционирования. Даже если мы работаем в обычном офисе, то окружают нас изделия и материалы разных производителей, а что говорить об операционном блоке, где применяется сотни, если не тысячи, разных типов изделий и материалов.

Поэтому получить регистрацию Минздрава в качестве единого комплекса "чистых помещений" можно было только одним способом – так, как этот сделала немецкая компания Berver GmbH. Вот почему в тендер 2014 года не смог вклиниться никто другой, кроме ООО "Бервер" и УП "Текомакс-Мн". При этом все 15 позиций Berver GmbH, были зарегистрированы на один единственный поддельный сертификат, без гигиенических и других документов на различные элементы, подтверждающих их безопасность.

Только в мае 2015 года, после вала жалоб, Минздрав был вынужден отменить такую хитрую регистрацию. Но несмотря на это в июне 2016 года РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" на запрос "Белмедтехники" отвечал, что модули медицинские для оснащения чистых помещений, в том числе и все ограждающие конструкции, должны иметь регистрацию Минздрава. Вот такие двойные стандарты: одной рукой отменяем, а второй - продолжаем требовать. Что это, как не составные элементы коррупции, глубоко приникшей в систему здравоохранения?

Во всей это схеме не так возмущает то, что чиновники Минздрава регистрируют несуществующих производителей и что Беларусь потеряла миллионы евро.

Возмущает очень низкое качество фальсифицированных документов, на основании которых чиновники Минздрава выдали регистрационные удостоверения, и легализовали этот беспредел. За страну обидно, такое ощущение, что для мошенников мы являемся какой-то банановой республикой, где возможно все. Ведь, несмотря на всю неприкрытость описанной аферы, за 10 лет ни одна структура Минздрава, ни один чиновник, ни МВД, ни КГК, ни КГБ - никто даже не попытался защитить интересы государства и простых людей. Получается, что действующая система противодействия коррупции в Беларуси дает серьезные сбои. Неужели белорусские правоохранительные органы могут работать лишь по доносам, а сесть, проанализировать ситуацию, воспользовавшись данными из общедоступных источников, - это им уже не потянуть?

Чьи интересы защищает Минздрав?

Отдельного упоминания заслуживает реакция должностных лиц Минздрава и РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" на факты, изложенные в статье.

"Ежедневник" предоставил Министерству здравоохранения копии некоторых документов и озвучил описанные выше факты, свидетельствующие о том, что в белорусские больницы под видом нового оборудования Berver GmbH было поставлено бывшее в употреблении оборудование Weiss Klimatechnik GmbH. Мы предложили должностным лицам Минздрава вместе съездить в Брестскую областную больницу и Брестскую детскую областную больницу и проверить, что там установлено. Казалось бы, если все чисто, то вот вам шанс доказать, что журналисты напраслину возводят. А если действительно возникли подозрения в мошеннической схеме (а они не могли не возникнуть), то тем более следовало провести инспекцию с участием журналистов и выяснить правду. И если подозрения бы подтвердились, то руководитель, заинтересованный в коррупционной чистоте своего ведомства, обязан был бы вымести поганой метлой всю нечисть.

Как пояснили "Ежедневнику" специалисты, вот этот шкаф, который установлен в белоруссских больницах под видом оборудования Berver, на самом деле старый, снятый с производства шкаф Weiss Klimatechnik. Опровергнуть или подтвердить это можно было бы довольно легко. Но...

После нашего предложения Минздрав думал неделю, после чего там вдруг вспомнили, что областные больницы не подчиняются Министерству здравоохранения. Мол, ничем не можем помочь, это собственность области и с просьбой об инспекции больницы следует обращаться к губернатору. "Но вряд ли губернатор вам разрешит..."

Между тем, должностные лица УЗ "Брестская областная больница", похоже, совершенно не в курсе того, что внезапно осиротели. На сайте больницы, которая внезапно попала в статус «отказничка», до сих пор указано "Подчиненность: Управление здравоохранения Брестского облисполкома, Министерство Здравоохранения Республики Беларусь".

Интересно, как на поведение «родителя» отреагирует президент, и кто же теперь приютит сирот? Может МВД или КГК?