Warrior: Стелс-истребитель F-35 учится уничтожать российские комплексы ПВО 4 13.11.2017, 10:36

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Американская авиация может противостоять новейшим китайским и российским технологиям противовоздушной обороны.

ВВС США тестируют новейшие стелс-истребители F-35 на возможность противостоять самым передовым китайским и российским технологиям противовоздушной обороны. Тем самым американские военно-воздушные силы готовятся противостоять угрозам будущего, появление которых ожидается в середине 2020-х годов, рассказывает издание Scout Warrior в статье под названием "F-35 тренируют против ПВО России и Китая", перевод которой представляет Newsader.

В задачи испытательных полетов, которые проходит авиапарк F-35, входит нейтрализация самых современных угроз ПВО России и Китая, а также устранение потенциальных угроз со стороны технологий следующего поколения, в том числе таких, которые еще не созданы, рассказали чиновники ВВС США изданию Warrior. Если в 2001 году угрозу для авиации США представляли лишь российские С-300 и С-400 в Европе, то теперь диапазон угроз расширился до границ Азии, включая китайский аспект, объяснили американские официальные лица. И Россия, и Китай имеют на вооружении цифровые ПВО, способные очень гибко реагировать на меняющуюся обстановку, сказали военные США. По их словам, главная проблема заключается в том, что нынешние системы ПВО способны обнаруживать самолеты на расстоянии в сотни километров. При этом современные ПВО используют более быстрые компьютерные процессоры, лучше взаимодействуют друг с другом и работают в более широком диапазоне частот, нежели их прежние аналоги. Эти свойства в сочетании с возможностью обнаружения воздушных судов на огромных расстояниях делают воздушную оборону все более и более эффективной в том, что касается даже передовой стелс-авиации, стоящей на вооружении США — B-2 Spirit, F-22 и F-35.

В российских СМИ часто можно увидеть утверждения, что стелс-технология бесполезна против их ПВО. Москва настаивает, что российские комплексы С-300 и С-400 являются одними из лучших в мире, и заявляет о разработке перспективной системы C-500, способной, по утверждению проектировщиков, уничтожать даже невидимые летательные аппараты на дистанции до 200 километров.

В рамках данной программы F-35 проверяют на способность противостоять не только самым лучшим действующим, но и перспективным, то есть еще не существующим, системам ПВО. Американские производители говорят, что, с учетом быстроразвивающихся угроз, у них еще много работы в этом направлении.

Одними из важнейших инструментов здесь выступают моделирование и симуляция, ведь речь идет о широком спектре таких технологий, появление которых сейчас можно лишь предполагать. Именно поэтому уже в следующем году ВВС США запустят специальную "школу огневой подготовки": будет развернута моделируемая среда, где F-35 поучаствует в учебных боях против F-22. Военные собираются протестировать эффективность специального прибора на F-35 — активной фазированной антенной решетки (Active Electronically Scanned Array, AESA), которая, среди прочего, отвечает за уклонение самолета от ПВО и служит орудием в электронной войне.

Важнейший пункт программы — возможность модернизации F-35 посредством разработки нового программного обеспечения, которое должно соответствовать развивающимся угрозам. В этом аспекте развитие могут претерпеть такие технологии F-35, как радиолокатор AESA, электронные приборы наступательного и оборонительного назначения, а также компьютер F-35.

При этом будут учтены ситуации, при которых F-35 по какой-то причине окажется не в состоянии полностью избежать угрозы со стороны наземных средств противовоздушной обороны. В этом случае истребитель-невидимка сможет использовать свои скорость, маневренность и боевые умения с тем, чтобы защититься от вражеских орудий, бросивших ему вызов. F-35 способен достигать скоростей 1,6 Маха — то есть более 1800 км/час. Он не менее быстр, чем его собратья 4-го поколения (F-15 и F-16), и в то же время обладает множеством дополнительных функций и способностей, которыми не владеют разработки прошлых десятилетий.

F-35 в ближайшие десятилетия станет основной воздушной ударной силой Америки: ВВС США собираются закупить 1,763 многоцелевых истребителей F-35A, которые в конечном итоге составят около 90 процентов от авиапарка численностью 2 тыс. машин. В настоящее время в составе ВВС действуют как минимум 83 единицы F-35A.

Одна из особенных возможностей F-35 заключается в том, что это прекрасный самолет для командной работы. Многие его боевые способности возрастают, когда он действует в составе группы, каждый член которой — словно капля воды, которая стекается в мощную реку. Такой результат достигается за счет программных средств F-35: в его системе — более 10 млн. строк программного кода.

В настоящее время F-35 функционирует на базе новейшей ПО версии 3F, и уже сейчас идет работа над 4-й версией — Block IV, — которая будет запущена к 2020-му году. Предполагается, что в дальнейшем ПО будет идти с двухгодичным опережением в отношении развивающихся угроз. Основная часть программного кода Block IV будет посвящена противодействию перспективному ПВО, с которым F-35 предположительно столкнется в 2020-2040е годы и далее.

Помимо этого, Block IV позволит самолету расширить ассортимент вооружений и нести такие современные снаряды, как Small Diameter Bomb II и GBU-54 — высокоточные воздушные бомбы, способные уничтожать двигающиеся наземные цели при любых погодных условиях.

4-я версия ПО будет основываться на уже действующих наработках, таких как Block 2B, Block 3i, а также Block 3F. Первые две значительно увеличили боевые возможности самолета по сравнению с прежними версиями (в том числе позволили запускать ракеты AMRAAM типа "воздух-воздух" и сбрасывать бомбу с лазерным наведением GBU-12), а третья серьезно повысила способность F-35 подавлять оборону противника.

Как рассказали чиновники ВВС, благодаря Block 3F значительно выросла огневая мощь F-35, который получил возможность бросать Small Diameter Bomb и 225—килограммовую JDAM (преобразующую обычную бомбу во всепогодную корректируемую на базе GPS), а также запускать AIM 9X — ракеты коротких дистанций типа "воздух-воздух".

Недавно на полигоне в Тихом океане F-35 впервые выпустил AIM-9X Sidewinder — управляемую ракету "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения, заявили представители Пентагона.

В настоящее время F-35 развивает способность применять ракетное оружие "без прицела". Это позволит ему поражать воздушные цели, которые находятся за пределами видимости самолета. По словам военных чиновников, AIM-9X можно применять вместе со специальным высокотехнологичным шлемом F-35, позволяющим пилоту видеть "сквозь" самолет.

Благодаря уникальному шлему высокоточное целеуказание всего бортового оружия F-35 завязано на движения головы и глаз летчика. Вместо обычного дисплея на приборной панели синтезированное компьютером изображение подается прямо на визоры пилота, снабжая его также подсказками, необходимыми для полета, навигации и ведения боя. Принципиально новой технологией стала реализация возможности видения в инфракрасном диапазоне: с помощью шлема пилот сможет видеть даже ночью. Шлем позволяет автоматически переключаться между видеорежимами. Таким образом, самолёт сможет стать "прозрачным" для пилота. Как ракетное оружие, так и специальная скорострельная 25- мм пушка F-35 будут интегрированы с программным обеспечением этого самолета для того, чтобы он мог видеть и уничтожать цели с помощью экрана, установленного на шлеме.