Гитару Боба Дилана продали на аукционе почти за $400 тысяч 13.11.2017, 10:44

На торги гитару выставил Ларри Крэгг, который чинил для Дилана музыкальные инструменты.

Одна из гитар, принадлежавших американскому музыканту и писателю Бобу Дилану, продана за 396,5 тысячи долларов. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions, устраивавший торги, пишет ТАСС.

Боб Дилан приобрел акустическую гитару Martin D-28 1963 года выпуска в 1967-м и играл на ней во время многих своих выступлений на рубеже 1960-х — 1970-х годов.

Он купил у исполнителя Martin D-28 в 1977 году за 500 долларов. По словам Крэгга, после покупки он сам никогда не играл на гитаре и даже не доставал ее из чехла.