Студент: Туфли остались со школьного выпускного, в них хожу только на экзамены 3 13.11.2017, 10:48

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Студент Барановичского университета рассказал, как выживает на стипендию.

Студент 3 курса Барановичского госуниверситета рассказал Intex-press, на что живет, где подрабатывает, почему туфли обувает только на экзамены и что покупает на сэкономленные деньги.

Сам я из Ивацевичского района. Пока учился в школе, о бытовых тратах и распределении денег вообще не задумывался. А когда поступил в Барановичский университет, уже на первом курсе понял, что стипендии и денег, которые дают родители, мне не хватает. Просить у мамы большую сумму я стеснялся. Пробовал искать подработку, но в Барановичах это непросто: все хотят сотрудника на полный рабочий день, а у меня учеба.

Нашел перевозчиков, которым требовалась помощь грузчика: мебель, например, перенести. Платили за это 100–200 тысяч «старыми». Но такая подработка была нестабильной, и, когда я учился на втором курсе, решил попробовать заработать деньги на бирже через интернет. Долгое время изучал, что и как, тренировался, и постепенно это стало приносить небольшие суммы.

Стипендия – наименьший источник дохода

Я учусь на бюджетном отделении и получаю стипендию. Стипендия зависит от того, как я сдам сессию: чем выше средний балл, тем больше стипендия. У меня средний балл – чуть выше 8. Стипендия составляет 75 рублей. Ее не хватает даже на еду. Если бы это был единственный источник дохода, я бы не выжил.

Помогают родители: каждый месяц они выделяют мне 100 рублей. Еще примерно 150 рублей я зарабатываю на бирже. Этой «работе» я уделяю примерно два часа в день после учебы. Бывает, что несколько дней вообще не захожу на биржу. Навыки мои постепенно улучшаются. Думаю, что через несколько лет я смогу зарабатывать на бирже приличные суммы.

Смотрю на цену, а не на состав

Примерно треть денег у меня уходит на продукты. Покупки делаю по мере надобности. Продукты приобретаю преимущественно в «Евроопте». Меня устраивают цены, к тому же у меня есть скидочная карта.

Главная моя проблема заключается в том, что без мяса я не наедаюсь – мясо обязательно должно быть у меня на столе. Когда жил с родителями, мама постоянно готовила свинину. Но позволить себе свинину сейчас я не могу – слишком дорого. Поэтому покупаю курицу (куриное мясо втрое дешевле свинины), сосиски и колбасу. На состав сосисок и колбасы я не смотрю – беру то, что дешевле.

Раньше я обедал в столовой. На это уходило около 3 рублей. Сейчас готовлю сам – так выгоднее.

Раз в месяц езжу домой, и мама затаривает меня вкусностями: готовит мне с собой две курицы и покупает немного сладостей. Сам я сладкое не покупаю – денег на это попросту не остается.

Большие расходы – на девушку и сигареты

Достаточно большая часть моего бюджета – около 50 рублей в месяц – уходит на девушку. Конечно, в ресторан я ее сводить не могу (денег на ресторан у меня нет), но и просто гулять в парке не будешь. Поэтому раз в месяц стараюсь сводить ее в кино и кафе. Ну, и без цветов не обойтись.

Других развлечений у меня нет. Впрочем, это неплохо: не нужно тратиться. Если честно, я не представляю, как живут студенты в Минске. Там много баров, клубов, проходит множество разных мероприятий. А деньги на это откуда брать? Барановичи в этом плане лучше: меньше соблазнов. Да и цены ниже.

В приличную сумму мне обходится моя привычка курить. И хотя я беру самые дешевые сигареты, ежемесячно на них уходит примерно 35 рублей. Это больше, чем плата за общежитие – место в общаге стоит 30 рублей в месяц. Но бросить курить не получается.

Ежемесячно на мобильный телефон я кладу 20 рублей. Примерно столько же отдаю за проездной. Дважды в месяц хожу стричься к знакомой, которая берет за услугу 4 рубля.

На бытовые средства (для окон, посуды, сантехники) мы сбрасываемся всей комнатой.

Туфли – только на экзамен

На одежду или обувь ежемесячно откладываю 25 рублей. Конечно, сумма небольшая, но одеваюсь я не в бутиках, поэтому за три месяца вполне можно насобирать денег на покупку зимней куртки, например. Покупки делаю во время распродаж. В секонд-хенды не хожу принципиально: брезгую вещами, которые кто-то уже носил.

Обувь покупаю на рынке – в магазинах она очень дорогая. Выбираю кроссовки: они подойдут на любое время года и на любой случай. Туфли у меня одни – остались со школьного выпускного. В них я хожу только на экзамены. Больше никуда – чтобы не сносились. Купить новые туфли, скорее всего, я смогу только после окончания университета.

Иногда мне удается немного сэкономить. Эту сумму я стараюсь отложить на подарки родителям и девушке.

Глядя на других парней, которых полностью содержат родители, – на их новые телефоны и отдых летом за границей, сникерсы на ужин, я понимаю, что моя семья находится на другой ступеньке социальной лестницы. Но я не расстраиваюсь и иногда на сэкономленные деньги позволяю побаловать себя: покупаю чипсы, колу и шоколадные батончики.