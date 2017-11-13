В Мозыре лиса напала на прохожих: пострадали девять человек

В Мозыре лиса напала на прохожих: пострадали девять человек11
- 13.11.2017, 10:49
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Предполагается, что животное было бешеным.
Инцидент произошел в районном центре 12 ноября. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей, пишет БелТА.
Предполагается, что животное было бешеным.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. Тяжело пострадавших нет, сообщили в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.
Подробности происшествия выясняются.