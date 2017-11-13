В «витебских Куропатах» установили 4-метровый крест памяти жертв сталинских репрессий 3 13.11.2017, 11:03

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Каждый желающий может самостоятельно посетить мемориал.

Металлический крест установлен на окраине леса возле деревни Хайсы, где ровно три года назад были найдены человеческие останки в неизвестных массовых захоронениях, передает «Радыё Свабода».

Высота креста - более 4 метров, и его хорошо видно с шоссе Витебск-Городок, а также от железной дороги, идущей вдоль леса. Памятный крест, установленный 12-го ноября, является началом маршрута, обозначенного указателями: руководствуясь ими, каждый желающий может самостоятельно посетить мемориал.

С 2014-го года в «расстрельном лесу» активисты инициативы «Хайсы» установили 34 креста. Первые пять были уничтожены неизвестными вандалами, но потом восстановлены.

27 крестов было установлено около больших ям, где в течение трех лет находили останки - кости и черепа с пулевыми отверстиями, а также фрагменты одежды и обуви.

Еще 7 крестов - символические, их установили на входе в «расстрельный» лес с разных сторон.

Неравнодушным гражданам удалось установить имена двух вероятных жертв, расстрелянных в этих местах. По свидетельствам старожилов, расстрелы в лесу возле деревни Хайсы и Дреколье происходили регулярно на протяжении 1937-38 годов. Активисты собрали около 40 свидетельств про сталинские расстрелы в этих местах. Но местные власти не принимают их во внимание и отказываются чтить память жертв.

Поминальные мероприятия, а также регулярные упорядочения этих мест проводят только витебские активисты.