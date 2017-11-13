Три прогноза для Европы 1 13.11.2017, 10:59

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Будущее Евросоюза зависит от трех основных факторов.

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон изложил для nv.ua свою концепцию развития ЕС.

1. ЕС без Великобритании

Начавшийся процесс отделения Великобритании от Европейского Союза, на мой взгляд, будет доведен до конца. Страна выйдет из альянса.

Британия, как по мне, никогда не была полностью европейской страной. И никогда не утихала в британском обществе дискуссия о том, нужна ли нам Европа. Даже легендарный премьер-министр Уинстон Черчилль, будучи большим поклонником ЕС, считал, что Британии там не место.

Но, как бы парадоксально это ни звучало, выход Британии из Союза, на мой взгляд, пойдет ему на пользу. ЕС станет более сплоченным. Не скажу, что он станет федерацией, но, наверняка, будет более единым. Брекзит станет поучительным примером для остальных стран. Люди поймут, что оставаться в Евросоюзе выгоднее.

2. Старение наций

После Холодной войны появились понятия Старой и Новой Европы. Первая — Западная Германия, Италия, Франция, Англия и т.д. Вторая — все те страны, которые во время Холодной войны находились за Железным занавесом. Предполагаю, что к 2030 году у нас не будет понятий Старой и Новой Европы — вся Европа станет старой, физически старой.

Европейские народы стремительно стареют. Во всех странах наблюдается демографический кризис. По данным ООН, ни в одной стране Евросоюза нет достаточного уровня рождаемости для сохранения численности населения в рамках нынешних показателей. То есть, каждый народ теряет людей и пополняется лишь благодаря массовым иммиграциям.

Европа, которую мы увидим через 13 лет, будет старой. Более того, многие из этих стариков будут одинокими, без семьи, без детей. Мы увидим поколение вечно молодых пенсионеров, которые будут ходить по клубам, дискотекам, а СМИ будут пестрить статьями о том, как заниматься любовью после 80 лет.

По прогнозам, к 2030 году мусульмане будут составлять 10% населения Европы

Существенно увеличится доля мигрантов, в том числе мусульман. На сегодняшний день мусульмане составляют около 5-7% от общей численности населения Европы. Но в этой статистике не учтена последняя волна миграции. Вполне вероятно, что их уже больше. А к 2030 году, по прогнозам, мусульмане будут составлять уже 10% населения Европы.

Не думаю, что это приведет к гражданским или религиозным войнам, но, скорее всего, в городах и странах будет все больше no-go zones, территорий и районов, которые власти хуже контролируют. Возможно, через 13 лет эти особенные районы с иммигрантским населением будут оформлены официально.

3. Украинские мигранты

Последний год-полтора мы наблюдаем массовую трудовую миграцию украинцев в Польшу. Другие центральноевропейские страны — Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария — тоже начинают активно привлекать украинские рабочие силы. Для них это очень выгодный вариант: привлекать украинцев, чтобы не принимать мигрантов из Африки, Азии и т. д.

В следующие 10-15 лет эта тенденция будет усиливаться, и украинская диаспора в этих странах будет расти. Главная задача для Украины — сделать так, чтобы эти люди со временем вернулись обратно, вложив заработанные деньги в украинскую экономику. Они должны видеть будущее своих семей здесь. И это возможно: когда поднялась экономика Польши, многие поляки вернулись домой. Большинство людей предпочитают жить дома.