Покупать или ждать «дно»: Эксперты о ценах на недвижимость в 2018 году 23 13.11.2017, 11:27

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Каких изменений ждать на рынке недвижимости в следующем году.

С этими вопросами realt.by обратился к экспертам рынка.

Евгений Хлопецкий, риэлтер, соучредитель агентства недвижимости «Авангард Недвижимость»:

— На самом деле, я не очень согласен с постановкой вопроса «покупать или ждать?». Я всегда говорю своим клиентам, что данный вопрос решается не в разрезе с рыночной ситуацией, а исходя из потребностей, возможностей и жизненных задач конкретной семьи.

Если перед вами, к примеру, стоит задача расширения, в первую очередь необходимо взвесить свои возможности на улучшение жилищных вопросов сейчас и риски не сделать это в будущем. В зависимости от этого и образуется единственно верное решение. Необходимо взвешивать ситуацию комплексно: наличие финансов; кредитные возможности; семейные ситуации, которые могут повлиять на ход сделки (к примеру, рождение ребенка); мнение профессионала рынка — я всегда клиентам рекомендую исходить именно из этого.

Опираться на прогнозы в текущих экономических реалиях очень сложно. В этом вопросе я солидарен с мнением американского экономиста и трейдера Нассима Талеба. У него есть интересная книга, которая называется «Черный лебедь». Она повествует о том, что прогностические возможности человека очень ограничены. На протяжении многих лет Нассим Талеб по роду своей деятельности анализировал экономическую информацию, чтобы делать прогнозы. Философский труд говорит о том, что порой даже самое незначительное решение или ситуация могут привезти к глобальным изменениям. Предсказать их невозможно. Именно такие ситуации экономист и называет «черными лебедями».

В наших реалиях, к сожалению, много потенциальных «черных лебедей», которые могут изменить ситуацию на рынке в любой момент. За примером обратимся в недалекое прошлое — вспомним события в Украине. Майдан, переизбрание президента — все это существенно повлияло на экономическую ситуацию и в нашем регионе тоже. Случилось все неожиданно, предугадать такой ход событий никто не мог. В один момент все перевернулось.

Также страна реагирует и на изменения в российской экономике. Прослеживаются параллели с ценами на нефть. Сейчас динамика положительная, цены на нефть растут, что дает положительный экономический эффект.

Что касается конкретно нашей ситуации, то мы наблюдаем положительную тенденцию: банки предлагают достаточно хороший объем кредитов, и это обуславливает определенную активность покупателей. Изменится ли вектор рынка? — сказать сложно. Сейчас мы наблюдаем легкий рост цен, пришедший после очень продолжительного периода падения стоимости недвижимости. Мы далеко не на том уровне, который был в 2012–2014 годах. Восстановимся или нет? — вопрос философский, делать прогнозы на сей счет я бы не стал.

Мой совет простому покупателю — оценить свои возможности здесь и сейчас, а также готовность рисковать тем, что в будущем ситуация может измениться в худшую сторону. Пытаться играть на курсах и высчитывать лучший момент для покупки — все равно, что в казино играть. В этом моя позиция. Тренд сейчас положительный, но как долго он продлится и какой эффект может дать, никто не скажет наверняка.

Владимир Чернушевич, риэлтер, директор агентства недвижимости «Загородный дом и Квартирный центр»:

– В «тучные» годы недвижимость покупали в целях инвестирования, как вложение денежных средств. Сегодня ситуация изменилась кардинально – люди приобретают дома и квартиры преимущественно по необходимости. В этой связи предсказывать лучшее время для покупки не актуально. Это понятие размылось.

Покупать, на мой взгляд, нужно тогда, когда есть необходимость. В таком случае нужно изучить рынок, цены, свои возможности и сделать выбор.

Если говорить про ситуацию в целом, то сегодня на рынке загородной недвижимости мы наблюдаем изобилие предложения на фоне острого дефицита спроса. В продаже находится огромное количество объектов, а вот покупательская активность практически на нуле. Редкие покупатели очень серьёзно подходят к приобретению недвижимости, десять раз смотрят, лишь на одиннадцатый делают выбор; для помощи привлекают строителей, знакомых, консультируются со специалистами. Наибольший спрос вызывают дешевые варианты до $10 тыс. В основном продаются дешевые объекты, где цена соответствует ситуации на рынке.

Евгений Мальгин, агент по операциям с недвижимостью АН «Центральное», «Специалист года. Агент 2017» по итогам профессионального голосования премии рынка недвижимости Realt Golden Key:

— Говоря о приобретении квартиры, стоит отметить, что большая часть сделок на рынке недвижимости — это так называемые размены. Стоит понимать, что прогноз для этой группы и для доли покупателей с наличными деньгами для приобретения жилья — разные вещи. Поэтому, если рассматривать тех, кто приобретает свое первое жилье либо делает это с целью инвестиций, необходимо учесть не только дальнейшую экономическую ситуацию и состояние цен, но и затраты, которые следуют, пока покупатель находится в ожидании, например, стоимость арендуемой квартиры.

В данное время мы наблюдаем незначительное увеличения цен на жилье, и тенденция может еще некоторое время продлиться. Стоит отметить, что стоимость определенного объекта не самый объективный показатель для принятия решения о приобретении, ведь для нас важны и потребительские качества, с оглядкой на которые придется жить долгие годы. Резюмируя, хочу сказать, что наблюдая за состоянием рынка в данный момент, я вижу, как большая часть покупателей уже приступили к решению жилищного вопроса и уже в скором времени станут обладателями собственных метров.