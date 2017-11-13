Блондинка-инкассатор: Автомобили, оружие — это мое 8 13.11.2017, 11:58

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Белоруска решила доказать, что ничем не слабее мужчин, и выбрала необычную профессию.

«Как-то меня за рулем увидели инкассаторы другого банка. Обсуждали потом: что это за блондин поехал, неужели кто-то из сотрудников перекрасился?» — со смехом рассказывает tut.by Татьяна Данилевич.

Эта невысокая обаятельная блондинка работает водителем инкассаторского фургона. Скажете, не женская профессия? Вопреки всем стереотипам Татьяна отлично разбирается в машинах, метко стреляет и не тушуется на дороге.

С героиней журналисты встретились утром перед началом рабочего дня. Следом за ней пошли в «оружейку» — на маршрут Татьяна выезжает в полной амуниции: бронежилет (сшитый специально под нее), пистолет, автомат. Рации нет — вместо нее у водителя станция в машине, через которую можно связаться с инкассаторами или дежурным.

— О смене профессии я подумывала уже несколько лет, — признается Татьяна. — Поскольку работа должна приносить удовольствие, искала что-то для души. Автомобили, оружие — это все мое. Почему именно инкассация? Тут ход мысли довольно простой. На протяжении многих лет женщины доказывают, что ничем не слабее мужчин. Мы есть везде — в МЧС, милиции. А в инкассации нет. Значит, решила я, нужно попасть туда.

До этого женщина работала на Минском автомобильном заводе. Начинала с автобусного производства, потом заведовала импортом и экспортом запчастей. Самое интересное, что машиностроению она нигде не училась. Татьяна оканчивала колледж по специальности «продавец».

— Откуда тогда любовь к автомобилям? Может, кто-то в семье был механиком?

— В том-то и дело, что нет, — улыбается в ответ Татьяна. — Последние три года я параллельно подрабатывала курьером в интернет-магазине. И убедилась, что мне нравится быть за рулем.

В инкассации новички проходят курсы спецподготовки. Учатся рукопашному бою (становиться в пару с женщиной мужчинам поначалу было очень неловко), стрельбе. С последним у Татьяны трудностей не возникло. Еще работая на МАЗе, она занималась пулевой стрельбой. Даже заняла первое место на районных соревнованиях. Попасть в десятку с 50 метров? Легко!

— Приходилось применять оружие?

— Думаю, вы рано задаете этот вопрос, стаж у меня еще не так велик. Слава Богу, не попадала в такие ситуации и, надеюсь, не попаду.

В бронежилете и с автоматом на плече Татьяна спешит на стоянку. Коллеги на улице заметно оживляются. И дело совсем не в журналистах, как вы понимаете. Нам потом по секрету расскажут: появление Татьяны в коллективе хорошо повлияло на мужчин. Они стали вежливее — в обществе дамы грубо выражаться все же неприлично.

Героиня признается, что когда шла в мужской коллектив, была готова ко всему. Но приняли ее хорошо, негатива в свой адрес водитель-новичок не чувствует. Как близкие отнеслись к такой смене работы? Супруг, говорит Татьяна, — человек лояльный, всегда ее поддерживает. Поэтому против не был. Тем более он сам работает водителем в инкассации.

— Не ревнует?

— Нет. У нас отношения строятся на доверии.

А вот и Татьянин фургон. «Крафтик», как она ласково его называет. Машина полностью бронированная. Стекла не открываются, а для экстренных случаев есть бойница.

— Ремонт машины в обязанности водителя не входит — для этого есть станция техобслуживания. Поэтому серьезными поломками занимаются механики. А поменять лампочку или заехать на СТО перекинуть резину я и сама могу, — объясняет девушка, запрыгивая в фургон.

Вместе с бригадой она выезжает обслуживать банкоматы. Носить тяжелые сумки с деньгами Татьяне не приходится — как водитель она должна все время оставаться в машине.

— Не страшно возить столько денег?

— Я даже не вникаю, какие там суммы. Вот я понимаю — 10 рублей, сто, тысяча. А больше — не могу представить, сколько это. Да, это ответственность. Нужно постоянно контролировать ситуацию: и во время движения, и во время ожидания бригады.

Яркая блондинка за рулем всегда привлекает внимание. Реакция у проезжающих мимо водителей разная: и «класс» показывают, и выходят познакомиться. Это же редкость — девушка в инкассации. А Татьяна уверена: в этой работе нет ничего такого, с чем бы женщина не справилась. Даже на МАЗе за станками дамам приходится тяжелее.

За смену героиня проезжает 100−200 километров. А потом — снова за руль. «Всегда езжу на машине. Если честно, общественным транспортом лет 10 уже, наверное, не пользовалась. Даже не знаю, что куда идет. За рулем не устаю. Хотя мне говорили: скоро надоест. Но я до сих пор не наездилась!» — улыбается она.

На вопрос о том, смелая ли она девушка, Татьяна скромно отшучивается. Ну не может она сама себя оценить. Хотя выбор работы, кажется, говорит о многом.

— Я вообще в армию хотела пойти, — откровенничает героиня. — Но родители были против. «Ты же девушка, должна выйти замуж, детей родить». Вышла. Родила: у меня двое детей — сын и дочка. А теперь можно и свои мечты реализовать.