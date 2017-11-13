Алена Луцкович: Как будто у нас в стране и нет Конституции 10 13.11.2017, 12:08

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Фото: «Радыё Свабода»

Активистку будут судить за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0.

Через три недели после минского Марша рассерженных белорусов 2.0 участковый инспектор Октябрьского РОВД Гомельской области Дмитрий Крумгольц составил против местной активистки Объединенной гражданской партии Алены Луцкович протокол по статье 23.34 КоАП - участие в митинге на площади Независимости в столице, который не был разрешен Мингорисполкомом, передает «Радыё Свабода».

«Как сказано в протоколе, вина моя в том, что я "публично держала в руках плакат с надписью "Белорусский армия - серийный убийца" и таким образом выражала свои общественно-политические взгляды. Видите, выражать свои взгляды - это уже в нашей стране правонарушение, вроде бы и нет у нас Конституции, которая как раз и гарантирует свободное выражение своих взглядов», - удивляется Алена Луцкович.

Активистка обращает внимание, что над составлением протокола работали, минимум три милицейские структуры - Минское и Гомельское управлении внутренних дел, а также Октябрьский РОВД. В Минске просматривали видеофильмы и фотографии, делали скриншоты, запрашивали соответствующие материалы в подразделения гражданства и миграции, чтобы идентифицировать женщину с плакатом, писали рапорты и пересылали в Гомель, а оттуда уже с соответствующими бумагами и резолюциями дело переадресовали в райцентр Октябрьский (бывшая Рудобелка).