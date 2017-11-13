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В Печах начали распускать сержантов

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  • 13.11.2017, 12:35
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Фото: tut.by

Новых сержантов в «учебку» набирают из других частей.

Источники «Нашей Нивы» сообщили, что в третьей школе, где служил Александр Коржич, полностью заменяют сержантский состав: тех, кто не взят под стражу в качестве подозреваемых, отправят служить в другие части, на их место переведут сержантов из «боевых» частей.

Возможно, будет создана система регулярной ротации сержантов.

Напомним, там же, в Печах, солдатам разрешили иметь при себе мобильные телефоны, пусть и примитивные.

Между тем, источники из разных частей белорусской армии сигнализируют об усилении контроля за исполнением офицерами служебных обязанностей. Силы спецопераций, связь, спецназ — повсюду офицеры теперь регулярно проводят ночные проверки, увеличено время пребывания офицеров с личным составом, в некоторых частях принято решение установить камеры.

Солдатам приказано сообщать о малейших нарушениях уставных отношений.

Министерство обороны пока не может подтвердить роспуск сержантов в третьей школе.


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