Чубайс: Власти боятся пробуждения революционного духа в народе 3 13.11.2017, 12:45

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Игорь Чубайс

В Кремле активно занимаются мифотворчеством.

Российские власти не могут полностью игнорировать 100-летие революции 1917 года, но не могут и придавать большого значения юбилею начала «Красной смуты», так как боятся пробуждения революционного духа в народе, считает профессор, философ и историк Игорь Чубайс. Поэтому, как ему представляется, в Кремле активно занимаются мифотворчеством и созданием новой концепции истории, подгоняя ее под свои интересы.

Об этом и многом другом ученый поведал в интервью Русской службе «Голоса Америки».

- Некоторые эксперты называют юбилей революции-1917 неудобным для Кремля в том смысле, что властям непонятно – на чем нужно ставить акценты, что приветствовать, а от чего отмежевываться…

- Конечно, ситуация для властей тут сложная. С одной стороны, нельзя игнорировать такую дату, а с другой – нельзя и широко отмечать. Ничего удивительного. Сто лет людям морочили голову о строительстве светлого будущего, а когда все рухнуло и распалось, то за это необходимо нести ответственность, чего, естественно, никто не хочет, особенно нынешний режим, пусть он во многом и позиционирует себя как преемника советской власти. Поэтому с подачи Кремля введена новая мифология, новая концепция истории. Если раньше у нас считалось, что настоящая история началась с залпа «Авроры» 25 октября 1917 года, и всюду висели транспаранты «Великий Октябрь – главное событие 20 века», то сегодня нам внушают, что была «просто великая русская революция», которая, начавшись в феврале, продолжилась в октябре 1917 года. Теперь главным событием 20 века стала победа в Великой Отечественной войне. Совершенно все переписано, переставлено местами. А смысл в том, чтобы не нести ни за что ответственности, и при этом пожинать плоды там, где это возможно.

- Была ли неизбежна, предопределена эта революция?

- Нет. Дело в том, что 26 октября, или по новому стилю 8 ноября, Австро-Венгрия собиралась войти из войны, и на юге Польше (по этому поводу) должны были пройти переговоры между правительственными делегациями Австро-Венгрии и министром иностранного дел Временного правительства – правительства Керенского. Австро-Венгрия не могла больше воевать, в Вене приветствовали Февральскую революцию в России. Вслед за Австро-Венгрией должна была выйти из войны и Болгария. Война заканчивалась, всё: Антанта побеждала, Россия побеждала. И тогда в Берлине решили воздействовать на Ульянова-Ленина с тем, чтобы он произвел какие-то решительные действия. Ленин объявил 25 октября революцию, по городу были разбросаны отпечатанные заранее за рубежом листовки (это все задокументировано), в которых говорилось, что большевики выступают за мир, хлеб и созыв Учредительного собрания. Очень скоро мир превратился в гражданскую войну, обещание хлеба обернулось первым голодомором 1921-1922 годов, а Учредительное собрание было созвано и в тот же день разогнано. Все было построено на лжи, так и продолжается.

- Что унаследовала нынешняя власть от «достижений» октябрьского переворота и что она не приемлет?

- Положению нынешней власти в этом смысле не позавидуешь. Она, повторю, не хочет ни за что отвечать и хочет все наследовать. Но главное, по-моему, вот в чем. По сути, чем отличается советский и постсоветский режим от всего остального нормального мира? В демократическом мире повсюду власть в конечном счете выражает мнение народа. Для этого существует масса механизмов: свободная пресса, свободные митинги, свободные выборы и так далее. А в нашей стране народ обязан выражать мнение власти, которая сама себя назначает. Потому что и при большевиках, и после большевиков настоящих выборов не было и нет. Это выборы без выбора. Как раньше, так и теперь власть узурпирует власть, что вызывает все более глубокое раздражение в обществе.

- Хорошо ли разбираются россияне, особенно молодежь в событиях тех лет, чтобы составлять самостоятельные суждения о них?

- Наши власти предпринимают все усилия, чтобы никакого непредвзятого взгляда на историю у людей не было. История непрерывно переписывается, фальсифицируется. Возьмите любую биографию политического персонажа той поры. Сталин при Николае Втором был мелким политическим преступником. При Ленине он стал его соратником, а потом великим вождем, отцом трудящихся всех народов. При Хрущеве имя Сталина воспринималось только в критическом плане после XX съезда компартии, а при Брежневе про Сталина вообще запрещалось упоминать. При Горбачеве опять все поменялось. Как может разобраться в этой чехарде несведущий человек? А для народа история – это зеркало. И здесь следует возложить всю ответственность на власть, которая беспрерывно лжет, фальсифицирует историю. Молодежи в этой ситуации сориентироваться крайне трудно, зато ей легко манипулировать, чем в Кремле и занимаются.

- Каковы самые ужасные последствия революции?

- Массовые репрессии. Назову две цифры, которые надо бы знать каждому школьнику в нашей стране. За весь 19-й век, с 1801 по 1900 годы, в России по политическим мотивам был казнен 41 человек, согласно данным русского историка Сергея Ольденбурга, который в эмиграции написал одну из лучших книг об императоре Николае Втором. А за первые 35 лет строительства «светлого будущего» страна потеряла 65 миллионов – эти цифры приводил Александр Солженицын. Вся история СССР – история сплошного террора. Естественно, не в интересах сегодняшнего режима анализировать события прошлого под таким углом зрения.