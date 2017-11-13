Работники «Нафтана» подняли вопрос о «графике под Колю» 1 13.11.2017, 12:51

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Фото: Reuters

Родители едут на работу к восьми утра, а уроки начинаются в девять.

Во время «прямой линии» на «Нафтане» глава Новополоцка Дмитрий Демидов и руководители предприятия отвечали на вопросы работников нефтехимического комплекса. Одна из озвученных проблем — время начала занятий в школах.

Работники завода задали вопрос мэру города о переносе времени начала занятий в школах на 8:30, так как многие заводчане едут на работу к восьми утра, пишет сайт gorod214.by.

Напомним, что в школах Полоцка и Новополоцка, где занятия проходят в одну смену, уроки начинаются в 9 утра.