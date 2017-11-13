Как белорус пытался вернуть «Белшину» по гарантии 4 13.11.2017, 12:59

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Возврат бракованной «резины» превратился в эпопею.

Недавно читатель abw.by прислал в редакцию фотографии белорусских шин, на отдельных блоках которых в процессе эксплуатации исчезли прорези (ламели). Он попытался вернуть покрышки по гарантии, но завод отказал в рекламации. Что с шинами не так?

Зимняя "Белшина" Bravado Бел-313 215/75 R16С была установлена на микроавтобус Ford Transit в прошлом году. Всего шины проехали 20.000 км, после сезонной замены покрышек владелец автомобиля заметил некоторые странности протектора. В чем они заключаются?

"Вначале с шинами все было хорошо, но когда "переобувался", обнаружил одну странность. У всех четырех шин не все блоки имеют ламели, также у одного колеса нарезка блоков по центру отсутствует…"

Любая шина должна иметь ламели - мелкие прорези на блоках протектора. Особенно важную роль они играют на зимних покрышках, так как помогают протектору цепко держаться на льду и укатанном снегу.

Журналисты встретились с Вячеславом, чтобы визуально оценить состояние шин его автомобиля.

Вначале рассмотрим переднее правое колесо. Износ у шины есть, но до индикаторов износа протектор пока не стерся. Самое интересное - у двух центральных блоков отсутствует нарезка. Такая ситуация повторяется стабильно через семь блоков.

Правый край шины изношен сильнее, чем остальной протектор. И у крайних блоков по центру ламели стерлись.

На переднем левом колесе ламели в тех же местах еще не до конца стерлись, еще просматриваются, но это до поры до времени.

Судя по индикатору износа со "снежинкой", шина пока пригодна для зимней эксплуатации.

Что любопытно, эти шины ранее были установлены на задней оси, причем задняя подвеска рессорная зависимая.

На задней левой шине, которая ранее стояла на передней оси, - тоже в двух центральных блоках частично отсутствуют ламели. И такая картина наблюдается опять же через 7 блоков по всей окружности.

С крайними блоками ситуация лучше, но по центру блоков ламели тоже на грани исчезновения.

Задняя правая шина - аналогичная ситуация. Частично ламели на центральных блоках отсутствуют.

А вот с прорезями боковых блоков картина заметно лучше.

"После обнаружения данной проблемы обратился на завод. Что интересно, мне сказали, что для возврата по гарантии обязательно должен быть пройден техосмотр! У меня его, как и у трети белорусских автовладельцев, нет. Но как влияет техосмотр, ведь углы установки колес там не проверяют? Я попросил сотрудников "Белшины", чтобы они хотя бы посмотрели фотографии, стоит ли мне вообще дергаться".

Ответ не заставил себя ждать, но Вячеслава он не обнадежил: "Отсутствие щелевидных прорезей на данных участках протектора не являются дефектом и обусловлено технологической необходимостью при изготовлении вулканизационных пресс-форм. Данное несоответствие не оказывает влияния на эксплуатационные свойства шин".

Соответственно в рекламации было отказано. Однако при этом завод "гарантирует безопасную эксплуатацию данной шины при соблюдении правил хранения и эксплуатации".

Мы показали фотографию знакомому продавцу шин, у которого в ассортименте есть "Белшина":

"Первый раз такое вижу, если честно. Насколько частичное отсутствие ламелей влияет на безопасность, сказать сложно, но эти прорези очень важны для зимних шин. Что касается гарантийных обращений, Bravado по гарантии ни разу не приносили. Artmotion крайне редко, да и то обычно с механическими повреждениями. Проблемная покрышка - Artmotion HP R17: часто трескается, претензии через одного клиента".

Что интересно, наш консультант сходил посмотреть на шиномонтаже шины Artmotion с остатком протектора 3 мм - в боковых блоках по центру тоже исчезли ламели.

"Как мне сказали специалисты, у всех шин в середине блоков ламели не так глубоко нарезаны, - отмечает продавец. - Если до конца нарезать, ламели будут очень мягкими, так что это нормальная картина при износе".

Также он выслал фотографии зимних Nokian с износом 2,5-3 мм - ламели остались не везде.

"Шины нормально тормозят, никаких проблем. Но я боюсь, что в повороте из-за отсутствия ламелей на некоторых блоках шины могут "поскользнуться". Тем не менее завод не признал это браком. Еще очень странно, что просили пройти техосмотр. Тем не менее эти шины осталось эксплуатировать навскидку еще один сезон. В общем, это так, информация читателям к размышлению".

Бракованные это шины или нет, смогла бы ответить только экспертиза, однако Вячеслав не планирует пытаться вернуть покрышки по гарантии. Возможно, и брака никакого нет. В связи с этим выносим вопрос на форум: замечали ли вы отсутствие ламелей на ваших шинах? Ждем ваших комментариев, особенно пользователей шин модели Bravado.