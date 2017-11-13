Активист из Могилева потроллил Лукашенко 4 13.11.2017, 13:11

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иллюстрационное фото

Алексей Павловский предложил запечатлеть диктатора в виде «бурлака на субботнике».

Идеологи Могилевского облисполкома считают нецелесообразной установку в областном центре скульптурной композиции «Бурлаки на субботнике», которую предложила группа могилевчан, сообщает 6tv.by.

Напомним, что в сентябре 17 могилевчан по инициативе общественного активиста Алексея Павловского обратились в органы власти Могилева и Минска с просьбой об установлении в этих городах композиций, названных «Бурлаки на субботнике», символизирующие «работу» Лукашенко во время республиканских субботников.

Один памятник подписчики предлагали поставить в Могилеве у моста через Днепр на Днепровской спуска, второй - в Минске напротив Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Могилевский горисполком посчитал нецелесообразным устанавливать скульптурную композицию, а по словам начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Павла Скалабана, создание произведений монументального искусства за счет средств бюджета не предусмотрено. Алексей Павловский обжаловал ответ Могилевского горисполкома в Могилевском облисполкоме.

В своем ответе Павловскому начальник областного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Екатерина Музыченко напомнила, что для создания произведений монументального и монументально-декоративного искусства разрабатывается эскизный проект, который создается в целях определения образно-художественного замысла, архитектурно-пространственной композиции, конструктивного решения, стоимости произведения монументального и монументально-декоративного искусства и должен включать физические параметры и параметры их пространственного решения.

«Создание произведений монументального и монументально-декоративного искусства осуществляется на основании заключения Министерства культуры», - отмечает Музыченко.

«В целом, главное управление поддерживает позицию Могилевского горисполкома о нецелесообразности установки композиции «Бурлаки на субботнике», - говорится в ответе общественному активисту.

«Нам каждый год показывают, как одна и та же личность носит бревно. Поэтому это должно быть увековечено и приносить прибыль нашей стране от туристов», - заявил Алексей Павловский, пообещав обжаловать ответ могилевских властей в суде.