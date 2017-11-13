Министр обороны Польши: Восточный фланг необходимо укрепить еще больше 13.11.2017, 13:13

Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Увеличение присутствия войск США в Польше – это необходимость, вызванная агрессивными действиями РФ.

НАТО – это единственная структура, способная защитить Европу. Как передает «Радио Польша», об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич.

«Нет сомнений в том, что саммит в Варшаве начал восстанавливать присутствие НАТО во всей Европе», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

«Успех батальонных групп, в том числе американских войск, расположенных в основном в Польше, но также в Румынии и странах Балтии, а также угроза, которая проявилась во время военных учений в России и Беларуси «Запад 2017», убедили НАТО в том, что это было правильное решение, которое спасает безопасность европейских стран», - добавил он.

Антони Мацеревич также отметил, что восточный фланг НАТО, который является частью войск альянса, дислоцированных в Польше, будет укреплен, потому что в этом есть необходимость.

«В Польше американских войск несравнимо больше, чем было анонсировано год назад, потому что это необходимость, вызванная агрессивными действиями Российской Федерации не только в Сирии, но и в станах Балтии, также на восточном фланге. Разнообразные провокации, главным образом информационно-кибернетические, представляют собой большую угрозу», - подчеркнул глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что сильная армия и сильная экономика являются основой сильного государства. «Благодаря росту финансирования армии, мы сможем ее увеличить и модернизировать», - добавил он.

В понедельник 13 ноября Антони Мацеревич примет участие во встрече министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.