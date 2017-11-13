Евросоюз ввел против режима Мадуро новые санкции 2 13.11.2017, 13:45

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Европа потребовала от венесуэльского диктатора освободить всех политзаключенных.

Санкции также предусматривают персональные меры Европейский союз (ЕС) ввел санкции на поставки оружия в Венесуэлу, которые предусматривают также персональные санкции. Об этом сообщил DW.

"Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 ноября 2017 года, решила ввести санкции в отношении Венесуэлы", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, ЕС вводит эмбарго на поставки оружия в латиноамериканскую страну, а также на другие импортные товары, "которые могут быть использованы для внутренних репрессий". Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС определили правовые рамки для запрета на осуществление поездок и замораживания активов, которые могут быть введены в отношении чиновников в Венесуэле, ответственных за нарушения прав человека и демонстрацию неуважения к демократическим принципам.

Так, санкции могут отменить в случае, если ситуация в Венесуэле улучшится, в частности, если в стране будут освобождены политические заключенные и состоятся переговоры между властью и оппозицией. Напомним, ранее сообщалось, что Оппозиционное объединение "Круглый стол демократического единства" (MUD) объявило о приостановке подготовке к встрече с властями Венесуэлы в Доминиканской Республике.