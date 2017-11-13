Доллар снова обновил годовой максимум 3 13.11.2017, 13:54

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На торгах в Минске белорусский рубль снизился к трем основным валютам.

Как сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи, на торгах 13 ноября американская валюта, евро и российский рубль подорожали. Доллар растет девятые торги подряд, обновляя годовые максимумы.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0021 рубля (0,09%) и составил 2,3204 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0011 рубля (0,06%) до 1,9932 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0033 рубля (0,1%) и составил 3,365 белорусского рубля за 100 российских.