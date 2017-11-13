Беларусы создали уникальное приложение для распознавания эмоций 3 13.11.2017, 14:19

Нейросеть может различить энтузиазм, смех, спокойствие, флирт, грусть и восхищение.

На днях в Минске представили приложение для вечеров в хорошей компании. Суть в следующем: вы разговариваете, слушаете музыку, смотрите кино, а искусственный интеллект распознает эмоциональный фон происходящего и выражает его нестандартным образом – с помощью голограмм, пишет The-Village Беларусь.

Приложение разработали по заказу армянского коньячного бренда ARARAT. В команду проекта вошли беларуская IT-компания Synpatic и стеклозавод «Неман» — последние создали специальные бокалы, которые позволяют создать объемное изображение прямо в их содержимом.

«Команда Synpatic разработала одноименный модуль для распознавания эмоций с использованием собственной нейронной сети. Перед нами стояла задача не просто определить эмоции по голосу, но оценить эмоциональность акустической среды в целом. Модуль обучаемый — с каждым новым моментом технология будет работать еще точнее. Запускайте приложение, включайте режим «Беседа» и начинайте общаться. Через 3–4 недели модуль выйдет на полную мощность, а вы станете теми, кто внес свой вклад в обучение программы, способной понимать эмоции человека», — говорит Александр Астафьев, представитель компании-разработчика.

Нейронная сеть может определить и выразить с помощью изменяющихся голограмм 6 видов эмоциональных проявлений: энтузиазм, смех, спокойствие, флирт, грусть и восхищение. А если включить музыку, изображение внутри бокала — сердце — будет биться в такт.