Спецоперация по инаугурации Путина 1 Слава Рабинович

13.11.2017, 14:26

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Слава Рабинович

Важные, очень важные новости в понедельник утром.

Обращение президента с посланием Федеральному собранию прописано в Конституции России. В главе 4, описывающей полномочия главы государства, говорится, что он "обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства".

Сейчас в Кремле обсуждают возможность переноса ежегодного послания президента Федеральному собранию с декабря 2017 года на 2018 год. Если решение о переносе послания с декабря 2017-го на начало 2018-го будет принято, то это будет первый случай, когда президент не зачитает программный документ в течение текущего года. Слово "ежегодно" в данном случае необязательно трактовать так, что президент непременно должен зачитывать послание строго раз в год, говорит политолог Николай Миронов.

В Кремле обсуждаются сценарии того, как и когда Владимир Путин объявит о готовности участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава государства ещё не делал, однако "определился, что будет участвовать", сказал некоторым СМИ федеральный чиновник на условиях анонимности. На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Если говорить о дате, когда Путин может сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок, то существуют два подхода: президент сообщит о своём решении до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после.

Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов, поясняют три источника, близких к Кремлю. Скорее всего, это произойдёт до съезда "Единой России" (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь, говорит один чиновник из близких к администрации президента. Предполагается, что кампания главы государства будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться.

Обсуждается также, в каком формате глава государства сделает объявление об участии в выборах. Базовых концепций две: условно-технический формат, или обставленный с максимальной драматургией, рассказывает федеральный чиновник. "Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей", — объясняет логику информированный источник из Кремля.

Вариантов, как именно будет обставлено объявление Путина о выдвижении, много, все они предполагают ту или иную степень драматургии, но это не самое важное в кампании — какой бы сценарий ни был выбран, нужный медийный эффект все равно будет достигнут, добавляет один из близких к администрации президента источников.

Приоритетным сценарием выдвижения Путина является самовыдвижение, рассказывали летом близкие к администрации президента источники. Путин имеет серьёзную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка "Единой России", и поэтому логично, что президент пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно, говорил источник, близкий к Кремлю. Выдвижение от "Единой России" вряд ли негативно скажется на результате Путина, но, поскольку он позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения "при широкой народной поддержке" действительно является приоритетным, подтверждал неназванный федеральный чиновник.

С тех пор концепция не изменилась, идею самовыдвижения поддерживает руководство кремлевской администрации, говорит федеральный чиновник, близкий к Кремлю. Однако сам Путин приоритетный для него сценарий ещё не выбрал, поэтому на всякий случай прорабатывается вариант выдвижения от "Единой России", добавляет федеральный чиновник.

Есть вариант, при котором Путин сначала объявит о выдвижении в принципе, а позже сообщит о том, как именно он пойдёт на выборы — от партии власти или в качестве самовыдвиженца, поясняет один из источников, близких к Кремлю.

Cлава Рабинович, «Фейсбук»