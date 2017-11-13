Минчане перестали надеяться на ЖКХ и сделали ремонт в подъезде собственными силами 12 13.11.2017, 14:44

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Цены, которые за косметический ремонт предлагали коммунальщики, были слишком высокими.

Косметическим ремонтом подъездов в Минске, как правило, занимаются ЖЭСы, но ничто не мешает жильцам самостоятельно приводить в порядок лестничные марши и лифтовые площадки. Соседское сообщество в доме на улице Якубовского в Минске решило обновить и освежить интерьер подъезда собственными силами. Onliner.by публикует фото до и после ремонта.

— В мае 2015 года мастера ЖЭСа проводили у нас собрание по поводу планового косметического ремонта, озвучивали цены. Оплата шла бы через жировки: где-то по 20 рублей на «однушку» и по 35 рублей на двухкомнатную квартиру. Позже мы провели свое собрание и решили, что дешевле будет сделать ремонт своими силами, — рассказывает представитель группы жильцов дома Татьяна Сипачева.

Поломанные и помятые почтовые ящики, выщербленные и запачканные стены, надписи на дверях — так выглядел подъезд до ремонта.

Поучаствовав в опросе, жильцы решили покрасить стены на первом и втором этаже и заменить почтовые ящики. Вопрос согласовали с ЖЭСом — там только приветствовали инициативу. По финансам вышло недорого: по 13 рублей с квартиры на почтовый ящик (сдали 107 квартир из 108) и по 5 рублей на краску и прочее (сдали 22 квартиры из 24 на 1-м и 2-м этажах). Деньги на почтовые ящики собирали около четырех месяцев.

— Очень помог сосед с четвертого этажа, который установил новые ящики, и сосед-строитель с 9-го этажа, который занимался шпаклевкой и покраской. Всего у нас было шесть субботников, в которых участвовало по 6—10 человек, — говорит Татьяна. — Это были прекрасные субботники. В конце одного из них сосед-музыкант сходил за гитарой и спел несколько своих песен. Было потрясающе!

Так подъезд выглядит сейчас.

— Думаю, это только начало. Некоторых соседей изменения в подъезде подвигли на замену тамбурных дверей. Постепенно будем обновлять остальные этажи, — делится планами Татьяна. — Мы создали группу в Viber, стали активнее общаться и решать проблемы вместе.