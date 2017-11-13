Независимый журналист одержал победу над чиновниками 2 13.11.2017, 14:39

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Владимир Лапцевич

Владимир Лапцевич решил разобраться с чиновниками из Могилева.

Журналист Владимир Лапцевич уже несколько месяцев пытается привлечь к ответственности сотрудника администрации Ленинского района Константина Кистенева. Кажется, начинает получаться, пишет mspring.online.

Заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич поручил районной администрации начать расследование в отношении работника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Константина Кистенева.

Напомним, 29 апреля в здании администрации Ленинского района Могилева состоялось собрание членов гаражного кооператива «Спутник-2008». Члены кооператива пригласили для освещения мероприятия журналиста БелаПАН Владимира Лапцевича, однако представитель районной власти Константин Кистенев отказался пустить корреспондента в зал. Журналист написал жалобу в Ленинский РОВД, в котором попросил привлечь чиновника к административной ответственности за превышение полномочий. В октябре милиция прекратила проверку в отношении Кистенева — уже в пятый раз, начиная с мая.

Все это время корреспондент агентства БелаПАН обжаловал решения милиции и других госорганов, а также обращался в горисполком, однако ему везде отказывали.

Сдвиги начались, когда Лапцевич обратился в облисполком:

«Администрации Ленинского района поручено провести служебное расследование, а в случае установления факта нарушения действующего законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Кистенева К.В.», — сказано в ответе зампредседателя областного исполнительного комитета Андрея Кунцевича.

Лапцевич также добился наказания для участкового инспектора Ленинского РОВД Алескандра Шмаенкова, который одним из первых проводил проверку по делу Кистенева. УВД Могилевского облисполкома привлекло милиционера к материальной ответственности за то, что тот не опросил ни Лапцевича, ни свидетелей инцидента, который случился 29 апреля.

Вместе с тем, замначальника УВД Владимир Рыжанков заявил в письменном ответе, что срок привлечения Константина Кистенева истек, потому чиновника милиция наказывать не собирается.