Россия поддерживает каталонских сепаратистов? 8 13.11.2017, 14:56

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Достоянием испанской общественности стали факты вмешательства РФ в каталонский конфликт.

В Испании широко обсуждается тема вовлеченности России в конфликт вокруг Каталонии. Возникшее в связи с этим общественное беспокойство заставило на днях ряд депутатов зарегистрировать в испанском парламенте соответствующий запрос правительству. Между тем, факт "вмешательства в каталонский кризис с территории России" признал 10 ноября спикер правящего кабинета Иньиго Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль, выступившие на пресс-конференции в Мадриде. Ну а ведущие СМИ Испании утверждают, что вовлеченность России в конфликт носит многосторонний характер. Отмечается, в частности, что российская пропаганда подыгрывает сепаратистам и нередко при этом искажает факты, пишет DW.

"Вмешательство с территории России"

Газета El Pais, ссылаясь на источник в Департаменте технологических расследований (EDITE) Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, пишет, что накануне незаконного референдума о независимости Каталонии силовики столкнулись с неожиданной проблемой. Дело в том, что, выполняя распоряжение суда, департамент пытался закрыть сайты сепаратистов, которые пропагандировали идеи независимости, публиковали адреса пунктов для голосования и обучали, как противостоять полиции в день референдума 1 октября. Однако, по признанию EDITE, все его усилия оказались тщетными. Как выяснилось, эти страницы "поддерживались из России", поясняет El Pais.

Газета считает также, что распространением в социальных сетях "заявлений сепаратистов" и организацией "солидарности" с ними занимаются российские боты. При этом она ссылается не только на EDITE, но и на международную компанию TwitterAudit, определяющую, стоят ли за сообщениями реальные люди или роботы. El Pais приводит в качестве примера размещенный в сетях призыв поддержать каталонскую независимость. За ним тут же последовали десятки тысяч ретвитов и масса откликов "мне нравится". Газета утверждает, что все это деяние российских ботов и даже называет двух: @Ian56789 и @UncleRuthless. Аналогичные данные приводит и газета АВС со ссылкой на доклад мадридского исследовательского центра CIBERelcano.

Пропагандистский натиск

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (EUvsDisinfo), созданная ЕС для "противостояния дезинформационным кампаниям со стороны России", предупреждает, что каталонская тема стала одной из основных в российской пропаганде. Материалы EUvsDisinfo опубликовали в конце минувшей недели El Pais, ABC, El Confidencial и другие испанские издания. Они отмечают, что к "каталонской теме" подключены как русскоязычные СМИ, так и телеканал RT на испанском языке и агентство Sputnik. И освещают они эту тему "тенденциозно, зачастую публикуя ложную информацию".

К последней испанские СМИ относят публикации под заголовками типа "Каталония признает Крым как часть России", "Испанский язык изучается в Каталонии как иностранный" или "Европейские чиновники поддерживают полицейское насилие в Каталонии". El Pais считает неправомерными обвинения российскими СМИ испанской полиции в "жестоких массовых расправах", судов - "в политической предвзятости", правительства - в "попрании прав человека". Вряд ли уместны, по мнению газеты, и их сравнение демократической Испании с режимом генерала Франко.

На тенденциозное освещение событий в Каталонии российской пропагандой обратил внимание и профессор политологии Мадридского университета Хулио Родригес Рейес. В беседе с DW он отметил, что RT прямо-таки "смакует" на своем сайте измышления сепаратистов, вынося в заголовки их высказывания. Так, арестованные за попытку мятежа бывшие члены каталонской администрации именуются "политическими узниками", а Испания - страной "авторитарной и антидемократической". Чего стоит лишь заголовок "Каталония решает свою судьбу под резиновыми пулями и ударами полицейских дубинок", возмущается профессор.

Ставка на радикалов

El Pais, в свою очередь, обращает внимание на своеобразную подборку российскими СМИ "экспертов" для комментирования событий вокруг Каталонии. Речь идет, к примеру, об Адриане Селайа, руководителе "исследовательского центра" баскских левых экстремистов EKAI. Цитируется и малоизвестный на родине каталонский радикал Жозеп Энрик Фолк, постоянный участник проводимых в России форумов антиглобалистов.

В качестве "авторитетов" привлекаются также Педро Инсуа, преподаватель философии ультралевых взглядов, и каталонский "ультра" Энрик Равелло, известным своими ксенофобскими взглядами. Кстати, он был приглашен в качестве "наблюдателя" в 2014 году на крымский референдум. Эти лица дружно высказываются за свободу Каталонии, ругают Испанию и Евросоюз и, разумеется, требуют отменить санкции ЕС, наложенные на Россию.

Чем объяснить российский интерес к Каталонии

Профессор Родригес Рейес отмечает, что "есть разные объяснения" вмешательства Москвы в каталонский конфликт. Бытующее в Испании мнение, что это делается для "дестабилизации испанской демократии и развала Евросоюза", он считает "спорным". Если эта версия верна, отмечает политолог, то мы имеем дело с весьма "наивными российскими пропагандистами". Ведь "подорвать нашу демократию невозможно", скорее всего, речь идет лишь о попытке "завербовать себе друзей". И делается это в среде "политических маргиналов" - сепаратистов, левых и правых радикалов, резюмировал профессор.

Со своей стороны, посольство РФ в Мадриде тоже отреагировало на создавшуюся ситуацию. Посол Юрий Корчагин заявил в комментарии для испанской прессы, что разговоры о "необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии", а также о "руке Кремля" "абсолютно не соответствуют действительности". Он напомнил официальную позицию России: конфликт в Каталонии является внутренним делом Испании.