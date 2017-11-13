Стало известно, какой будет погода на неделе 13.11.2017, 15:07

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Погода в Беларуси улучшится лишь к концу рабочей недели.

На этой неделе ожидается неустойчивая погода, которая улучшится к концу рабочей недели. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

14 ноября, во вторник, ночью атмосферные фронты обусловят на большей части территории осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах по северу страны ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами по стране слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем фронты покинут территорию нашей страны и под влиянием неустойчивых воздушных масс лишь в отдельных районах, в основном по востоку страны, не обойдется без осадков — мокрого снега и дождя. Температура воздуха минимальная ночью составит −2… +4°С, максимальная температура во второй половине дня повысится +1…7°С.

В среду, 15 ноября, ночью по крайнему северо-западу страны, днем преимущественно в северных и центральных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем 0…+6°С.

16 ноября, в четверг, ночью преимущественно по северной половине Беларуси, днем в крайних восточных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +2…+7°С.

17 ноября, в пятницу, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем +1…+7°С.