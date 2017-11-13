Актер из Светлогорска задал властям неудобный вопрос о «дорожном налоге» 5 13.11.2017, 15:17

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Олег Чечуха сделал видеоролик о состоянии дорог в Светлогорске.

В преддверии приезда в Светлогорск высокого руководства страны, в Сети появились несколько видеороликов, где актер театра «Авантюра» Олег Чечуха, проехав по городу, показал небольшую часть дорог, которые в данный момент имеют неудовлетворительное состояние.

Проблема имеет место быть и о ней говорят. Например меньше года назад подобный «крик души» в формате видео выпускал и «Светлогорский автоканал», пишет lovesun.by.

На видео автор ролика говорит о проблеме неравномерного распределения денежных средств, которые платят автомобилисты на содержание дорог. «Давайте грамотно распределять эти средства», — призывает Олег.