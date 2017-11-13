Bloomberg: Еврозона движется в направлении золотой эры 1 13.11.2017, 15:32

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Страны с общей валютой демонстрируют стремительный экономический рост.

Европа больше не больной участник мировой экономики. 19 стран еврозоны уже продемонстрировали самый сильный рост за десятилетие. А теперь экономисты Credit Suisse Group AG и Oxford Economics провозглашают, что они направляются в направлении золотого периода роста с низкой инфляцией.

Об этом пишет Bloomberg, (перевод - zn.ua) напоминая, что Европа сильно пострадала от глобального финансового кризиса. Она пережила потрясение через суверенные долги, столкнулась с рекордной безработицей и почти дефляцией, которая поставила под угрозу само существование еврозоны. Хотя восстановление в полной мере всего утраченного за темные годы еще не произошло, а производительность в Европе до сих пор низкая, нынешний экономический подъем дает надежду, что, по крайней мере, некоторые шрамы удастся залечить.

"Это эра роста еврозоны в расцвете. Нашим друзьям на континенте стоит насладиться ею, поскольку затягивать пояса приходилось долго", - сказал бывший международный экономист Федерального резерва США Натан Шитс.

Экономист Oxford Economics Энджел Талавера замечает, что улучшение дает простор для действий. Еврокомиссия на прошлой неделе повысила прогноз экономического роста на 2017 год до 2,2%. Хотя еще в мае ждала, что оно будет не больше 1,7%. Опрошенные Bloomberg экономисты улучшали свои прогнозы для еврозоны восемь раз за этот год.

Член правления Европейского Центрального банка Бенуа Кюре сказал, что учитывая баланс и стабильность, экономика еврозоны сейчас в лучшей форме с 1999 года, когда евро только было введено. Впрочем, он также призвал правительства принять меры, чтобы поддержать общую валюту.

Ранее сообщалось, что безработица в еврозоне в мае осталось на минимуме за 8 лет - 9,3%. Европейское безработицы стабильно сокращается с момента начала роста экономики региона в середине 2013 года.