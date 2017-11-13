Минского «депутата»-коммуниста приговорили к девяти годам тюрьмы 14 13.11.2017, 15:36

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Николай Петрамович

Фото: kp.by

У бывшего столичного чиновника будет конфисковано имущество.

Сегодня суд Первомайского района огласил приговор экс-чиновнику Николаю Петрамовичу. В суд пришло лишь несколько потерпевших, они попросили не снимать их лица. Бывшего чиновника признали виновным по ст. 431 УК «Подстрекательство к даче взятки» и ст. 209 «Мошенничество» и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. По приговору суда Петрамович в доход государства должен выплатить 97 433 рублей (больше 48 тысяч долларов по курсу Нацбанка), еще 46 000 рублей — в качестве госпошлины, пишет tut.by.

— Заместителем прокурора Первомайского было заявлено исковое требование о взыскании дохода, полученного преступным путем. Эти требования судом были удовлетворены в полном объеме, так как Петрамович был признан виновным в подстрекательстве к даче взятки. И суммы по этим взяткам будут изъяты в доход государства, — прокомментировала гособвинитель Екатерина Высоцкая.

Иски потерпевших удовлетворены полностью или частично. Самый большой иск составляет 89 174 рублей, самый маленький — 1900. Общая сумму — около 800 тысяч рублей.

У Николая Петрамовича конфискуют имущество: 300 долларов, 10 белорусских рублей, 3 мобильных телефона, планшет, ружье, холодильник, телевизор. С квартиры в Кунцевщине, где он жил с семьей, арест снят.

Сам Петрамович сказал, что не согласен с приговором и будет его обжаловать.

Напомним, по версии следствия, Петрамович с 2008-го по 2016 год обманул более 30 человек на сумму около 500 тысяч долларов. Он обещал знакомым, друзьям и коллегам помочь решить квартирный вопрос за определенную сумму или пригнать из-за границы автомобиль по доступной цене.

Люди отдавали деньги под честное слово, расписки Петрамович писал очень редко. В суде Николай Петрамович утверждал, что деньги брал взаймы под проценты, но практически все пострадавшие это отрицали. Только одна женщина призналась: она действительно дала чиновнику доллары не просто так.

— Я раскаиваюсь, прошу прощения у всех, вне зависимости от того, признаю вину или нет, — говорил в последнем слове Петрамович. — Хочу сказать всем, что деньги нигде не закопаны, не спрятаны. Верну все через 20, 30 лет. Поверьте, совесть у меня еще есть.

Слова Николая Петрамовича вызывали у потерпевших и смех, и возмущение. Они хотели бы вернуть свой долг сегодня, но у бывшего чиновника из имущества на его имя ничего нет.

— Я дал ему свои гробовые — три тысячи долларов, еще две тысячи принадлежали моему зятю. Отдай мне долг! Я тогда буду носить тебе передачки и любить, как раньше, — говорил во время прений сторон 76-летний потерпевший.