Названы девять способов улучшить память 1 13.11.2017, 15:44

2,639

Простые способы помогут в тренировки памяти.

Если вам или кому-то из ваших близких стало сложно запоминать новую информацию, если вы стали часто переспрашивать одно и то же, если вам приходится подолгу вспоминать фамилии артистов, название известного фильма, если вы плохо запоминаете недавние события и их последовательность, пора действовать, пишет healthyliving.com.ua.

В тренировке памяти вам помогут:

1. Решение логических задач, разгадывание кроссвордов, сканвордов, судоку, собирание пазлов — всё, что заставляет мозги работать, то есть запоминать, вспоминать, думать.

2. Тренинг рабочей памяти. Перечислите дни недели, времена года, месяцы в обратном порядке.

3. Перерывы в работе. Во время работы по дому каждый час нужно делать небольшие перерывы. Можно встать, походить по помещению, сделать несколько физических упражнений.

Так мозг будет переключаться с одного вида деятельности на другой, и это пойдёт на пользу его функционированию.

4. Органайзер. Сейчас в магазинах представлен большой выбор блокнотов разного размера и цвета. Любой человек найдёт что-то себе по вкусу. В нём можно фиксировать все важные даты и планировать дела. Также это позволяет разгрузить голову.

5. Чтение книг. Во время чтения работает не только зрительная память, но и моторная, развивается логическое, ассоциативное, абстрактное мышление.

Но для улучшения памяти важно не просто читать, необходимо правильно это делать, с пересказом того, что прочитали, так как больше всего мы тренируем память в то время, когда вспоминаем прочитанное.

Полезно во время чтения отмечать детали характеров главных героев, их привычки и тому подобное. После прочтения книги вспомните все сюжетные линии. Такая тренировка памяти пойдёт на пользу.

6. Внимательность к деталям. Для улучшения памяти в пожилом возрасте можно взять на вооружение этот приём одарённых умов и постараться научиться быть внимательнее.

Для этого нужно стараться разглядывать какой-либо выбранный вами предмет очень внимательно и, отметив детали его вида, потом стараться воспроизвести их в своей памяти. Заведите себе такую полезную привычку.

7. Заучивание стихов. Выбирайте любого интересного вам поэта и начинайте наизусть изучать всё его творчество. А потом в любое время вспоминайте.

8. Занятия музыкой. Давно известно, что занятия музыкой благотворно влияют на работу головного мозга. В пожилом возрасте полезно петь, самому или в хоре, или начать изучать игру на каком-либо музыкальном инструменте.

Во время репетиций, заучивания текстов, нот, освоения нового мозг будет получать нагрузку, что положительно скажется на состоянии памяти.

9. Позитивные установки. Они помогают справиться с любым делом. Пожилые люди больше всех остальных подвержены депрессии, а она тоже ведёт к ухудшению памяти.

Такие установки, как «Я слишком стара для обучения новым вещам», «Я после 50 лет ни на что уже не гожусь» и тому подобное, не только ведут к подрыву самооценки, но и косвенно приводят к ухудшению памяти.

Поэтому важно правильно настроить себя. Поверьте в то, что в старости жизнь не кончается, а только начинается — дети выросли, работа закончилась, есть пенсия, можно жить в своё удовольствие!

Проверь себя!

Хотите убедиться, в порядке ли ваша память? Понять это поможет простой тест.

Нужно взять листок бумаги и за одну минуту написать как можно больше существительных на букву «с» и за другую минуту — как можно больше животных. В норме пожилой человек должен вспомнить не менее 12 слов на букву «с» и не менее 15 животных.