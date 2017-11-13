Шампанское на новогоднем столе белорусов станет «золотым» 22 13.11.2017, 16:25

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Шампанское может подорожать из-за того, что в этом году был неурожай винограда.

Российские ретейлеры предупреждают население о том, что к Новому году шампанское и игристые вина вырастут в цене на 10 - 15%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальную торговую ассоциацию (Россия) и Российскую ассоциацию экспертов рынка ретейла, во всем виноват неурожай винограда в Европе. При этом цены на французское шампанское в сегменте «средний» и «средний плюс» вырастут больше всего, до 15%, а вот дешевый сегмент подорожает меньше.

Kp.by решила выяснить, что же будет с ценами на шампанское в Беларуси. Новогодний ажиотаж и так всегда увеличивает ценник на типично праздничные товары. А тут еще и неурожай винограда…

- Да, мы повышаем цены на шампанское на 3% с 15 ноября, - рассказали в фирменном магазине Минского завода игристых вин.

Сейчас бутылка обычного «Советского шампанского» в фирменном магазине стоит 4 рубля 94 копейки. То есть, если увеличить ценник на 3%, то бутылка игристого обойдется уже в 5 руб. 9 коп. Кстати, на самом заводе подтвердили: виноматериалы действительно увеличились в цене. Поэтому подорожание шампанского, как обещают российские ретейлеры, вполне оправдано.

- У нас будет подорожание на 3% с 15 ноября. В декабре ничего дорожать не будет. Причина - рост ставок акцизов с января 2017 года на 6,7%, - объяснили в отделе маркетинга Минского завода игристых вин.

- Получается, что виноматериалы тут ни при чем? Как же вам удастся удержать цены? Может, есть запас сырья?

- Нет, поставки идут регулярно. Просто в связи с тяжелой экономической ситуацией завод принял решение не повышать цены, - объяснили на заводе. И уточнили, что рост цен на 3% с 15 ноября все же будет, но не из-за подорожавших виноматериалов, а из-за повышения акцизов.

Поставщики импортного шампанского пока про повышение цен даже не слышали.

- Как правило, импортеры согласовывают цены на весь год. То есть мы закупаем алкогольную продукцию за одну и ту же сумму. И шампанское тут не исключение. Пока что поставщики нам ничего не говорили про повышение цен. Но если оно и будет, то только со следующего года. Этот Новый год мы встретим с шампанским по старой цене, - обнадежил один из крупных поставщиков алкоголя в Беларусь.