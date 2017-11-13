Гибель солдата в Печах попала в топ-10 октябрьских тем Байнета

Гибель солдата в Печах попала в топ-10 октябрьских тем Байнета1
- 13.11.2017, 16:38
Дедовщина стала одной из самых обсуждаемых тем среди белорусов.
Речь идет не о самых популярных запросах из Беларуси (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали много искать, на которые стали задавать много разных запросов, пишет thinktanks.by.
1. Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест]).
2. День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков).
3. Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актёра).
4. Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси]).
5. Смерть солдата в Печах.
6. Перенос рабочих дней в 2017 году.
7. Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж).
8. Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси]).
9. Голосовой помощник Алиса.
10. Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления).
Напомним, тело рядового Александра Коржича нашли 3 октября в подвале здания медицинской роты учебной части в Печах.