Гибель солдата в Печах попала в топ-10 октябрьских тем Байнета 1 13.11.2017, 16:38

Александр Коржич

Дедовщина стала одной из самых обсуждаемых тем среди белорусов.

Речь идет не о самых популярных запросах из Беларуси (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали много искать, на которые стали задавать много разных запросов, пишет thinktanks.by.

1. Школьная программа (примеры запросов: [міхась зарэцкі], [стихи маяковского которые легко учатся], [сотнікаў кароткі змест]).

2. День матери (искали поздравления, открытки, идеи для подарков).

3. Дмитрий Марьянов (в связи со смертью актёра).

4. Замки и крепости (примеры запросов: [замки беларусь реставрация], [средневековые замки беларуси цена стоимость], [крепости беларуси]).

5. Смерть солдата в Печах.

6. Перенос рабочих дней в 2017 году.

7. Хэллоуин (искали дату, костюмы и макияж).

8. Начало отопительного сезона (примеры запросов: [когда включат отопление в минске], [отопление в гомеле], [начало отопительного сезона в беларуси]).

9. Голосовой помощник Алиса.

10. Покров Пресвятой Богородицы (искали приметы, открытки, поздравления).

Напомним, тело рядового Александра Коржича нашли 3 октября в подвале здания медицинской роты учебной части в Печах.