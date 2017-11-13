23 страны ЕС расширяют сотрудничество в оборонной сфере 13.11.2017, 16:51

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Страны договорились регулярно увеличивать оборонный бюджет и участвовать в совместных оборонительных проектах.

Германия и еще 22 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав в понедельник, 13 ноября, официальное уведомление о расширении "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - в военной и оборонной сфере, сообщается на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС, сообщает «Немецкая волна».

О расширении оборонительного сотрудничества договорились представители всех государств Евросоюза, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Эти 5 стран могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ был передан верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету ЕС.

Увеличение оборонного бюджета

Уведомление о PESCO содержит принципы, лежащие в основе сотрудничества, а также список из 20 обязательств, которые берут на себя участники. Среди них - регулярное увеличение оборонного бюджета "для достижения оговоренных целей", а также участие в совместных оборонительных проектах.

Официальное начало сотрудничества запланировано на 11 декабря. Тогда состоится следующая встреча Совета ЕС, на которой должно быть одобрено соглашение.