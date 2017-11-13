Путин и Трамп: Было или не было 1 Евгений Киселев

13.11.2017, 17:22

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Евгений Киселев

Расследование о вмешательстве России в выборы поможет разорвать порочный круг молчания вокруг путинской лжи.

«Он говорит, что не делал этого. И я верю, действительно верю, что когда он говорит мне такое, то именно так и есть», — заявил Дональд Трамп журналистам, с которыми он, если верить сообщениям американской прессы, беседовал на борту президентского самолёта на обратном пути с саммита АТЭС во Вьетнаме. Он целые полчаса только и говорил о том, что всякий раз, как только он заговаривал с Путиным во время саммита, то тут же возникала тема российского вмешательства в американские выборы.

Больше того, мол, Трамп прямо спрашивал у Путина, вмешивался ли тот в американские выборы, и тот ему ответил, что абсолютно не вмешивался.

«Лучше бы я выяснил с ним вопросы Сирии или Украины», — посетовал Трамп. Кстати, что ему мешало? — это раз. А во-вторых, судя по официальному заявлению, про Сирию-то они только и говорили.

Вообще встреча продолжалась 5 минут. А Трамп полчаса убеждал американских журналистов в том, как он верит Путину. Тут только ленивый не вспомнит трогательную историю о том, что когда-то, давным-давно, другой американский президент, Джордж Буш-младший, заглянул Путину в глаза и что-то там эдакое увидел.

Будущий посол США в Москве Майкл Макфол, один из самых тонких знатоков России в Америке, еще тогда предупреждал через прессу: Путину доверять нельзя. Этого человека специально обучали тому, как обманывать людей, чтобы ему поверили.

А последний губернатор Гонконга и бывший еврокомиссар по внешним делам Крис Паттен в своих мемуарах описывал эпизод, как он вместе с тогда еще главой дипломатического ведомства Евросоюза Хавьером Соланой во время какого-то саммита оказался на обеде с Путиным за одним столом. Разговор зашел о Чечне, нарушениях там прав человека. Путин категорически отвергал все обвинения по этому поводу. «Ситуация, — вспоминал Паттен, — была предельно неловкая: мы понимали, что Путин нам лжет, Путин видел, что мы это понимаем, а мы видели, что Путин понимает, что мы понимаем, что он нам лжет. И молчим. Было очень стыдно».

Но когда-нибудь порочный круг молчания вокруг путинской лжи разорвется. И случится это, скорее всего, именно благодаря американскому расследованию о вмешательстве российских спецслужб в американские выборы в 2016 году. Потому что на самом деле, и по результатам многочисленных расследований, которые ведут и ФБР, и многочисленные комиссии в американском Конгрессе, и в американской прессе, — копится целая пирамида доказательств того, что это все-таки было.

Евгений Киселев, «Эхо Москвы»