Белорусское школьное движение не сломлено 1 Винцук Вечерко

13.11.2017, 17:48

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Как белорусы боролись за обучение на родном языке при всех режимах.

13 ноября - День белорусской школы. Этот день должно бы праздновать государство, которое считает себя белорусским. К cтолетию события, два года назад на волнах Свободы звучало специальная программа:

Уже 102 года назад, после попыток под царской властью учить детей по-белорусски подпольно, была открыта первая легальная белорусский школа. Пишет историк Владимир Ляховский:

Первая белорусская школа в зоне Обер-Ост была открыта 13 ноября 1915 года в Вильнюсе на Юравской улице благодаря стараниям Алоизы Пашкевич и Болеслава Пачобки. Изначально число учеников в школе составлял всего 36 человек, из которых были сформированы 3 возрастные группы.

Так, школу создавали знаменитая поэтесса Цетка и Болеслав Пачобка, священник и педагог. В школе преподавала немецкий язык Юлиана Менке, невеста Ивана Луцкевича. Все они вместе с Вацлавом Ластовским и другими входили в Белорусский школьную комиссию во главе с Антоном Луцкевичем. Элита национального движения, не всегда согласная между собой в политических вопросах, совместно занималась белорусской школой как приоритетные делом.

А что такое зона Обер-Ост? Это короткая пора так называемых "первых немцев" 1915-1918 годов. Те немцы не делали тут ничего путного, но старались, пусть конъюнктурно, не враждовать с национальными движениями бывших российских колоний. Они всего лишь не мешали национально-языковым делам белорусов. И за несколько месяцев белорусы создали под пару сотен начальных школ, в том числе в Вильнюсе, и учительскую семинарию.

Родившись на Западе, перекинулась на Восток

Антон Луцкевич к 10-летию события писал: «Белорусская школа, родившись на Западе, перекинулась на Восток и крупно расцветала там ..." В межвоенное время дату 13 ноября белорусы и в Западной, и в Советской Белоруссии (до начала репрессий) отмечали как День белорусской школы.

В Западной Беларуси подавлять только что возрожденное школьничество по-белорусски начали со второй половины 1920-х годов. Общество белорусской школы, реально массовая 16-тысячная организация, боровшаяся за школы на родном языке. Люди массово несли заявления, но польская власть методично сокращала количество белорусскоязычных школ.

В Советской Беларуси наступление на "белорусский национализм" началось с 1930-х, но пока нужны были идеологические аргументы против "панской Польши", начальная и средняя школа оставались белорусскоязычными.

Прежде белорусский язык почти искоренили в высшем и средне специальном образовании. Сокращение количества белорусскоязычных средних школ в БССР началось с 1950-х годов и длисось до конца 1970-х. Оно привело к их полному искоренению в городах. Единственным исключением в начале 1980-х была Анастасия Лисицина, чьи родители добились индивидуального обучения по-белорусски для нее в минской школе № 6.

Вы совсем не со школы!

Но в 1980-е возникло белорусское национальное движение городской образованной молодежи. Одной из первых общественных акций "Беларускай Майстроўні" стало локальное возрождение ТБШ в 1983 году в Минске. Инициатива принадлежала Виктору Ивашкевичу. Он предложил пойти в районе Слепянка от двери к двери и собрать подписи родителей школьников за белорусскоязычное обучение. Активисты прочитали об опыте предшественников из 20-х годов и пошли с бланками заявлений, адресованных заведующему отделом народного просвещения, и текстом:

- Прошу создать в районе школу или класс с белорусским языком обучения, так как считаю, что мой ребенок должен получить образование на родном языке. Право на это мне обеспечивает статья 45 Конституции СССР.

Имели с собой и текст той конституционного статьи, и выписки из законодательства.

На удивление, буквально в течение недели собрано несколько сотен подписей - несмотря на вызовы милиции бдительными гражданами и вообще смиренную атмосферу. Что интересно - люди не гуманитарных профессий подписывались охотнее.

Об незабываемом обходе написал песню Сергей Соколов-Воюш:

— Вы саўсім не са школы!

Эта ўсё толькі ролі.

Пад учыцеля каждый

у мяня тут касіл.

Беларускія класы

не нужны нашай школе!

Я гдзе нада узнал,

я гдзе нада спрасіл.

Стопку сотен заявлений уже можно было подавать в районный отдел образования. И - неожиданно - власть уступила. Слишком явная была смена общественных настроений. В 1983 году школа № 108 в Cлепянке начала набирать первые классы для обучения по-белорусски. Это была победа.

Потом были следующие школы, не только в Минске. В моем архиве есть новополоцкая газета "Химик" от 5 апреля 1986 года с объявлением о наборе шестигодок в 4-ю школу. А потом другие школы и сады - ведь надо было формировать белорусскоязычную образовательную вертикаль. Нервы, месяца потраченного времени, десятки собраний и сотни подписей, сопротивление образовательного начальства. Заместитель министра образования Круглей говорил: "Хотите, чтобы ваш ребенок обучался на белорусском языке - возите в деревню!"

Но родители при поддержке заведующей Галины Примы и педагогов добились-таки первого полностью белорусскоязычного сада № 376 в Минске на улице Некрасова, а вскоре и 20-ю школу белоруссизировали. В эти садик и школу пошли и мои дети.

Потом начались 90-е годы - совсем другая эпоха, которая давала надежду белорусской школе. Белорусский язык был единственным государственным, а значит, государство должно было гарантировать возможность иметь по-белорусски все услуги, начиная с образования. Но общественный фактор никуда не делся. Возрожденное в 1993 году и официально зарегистрированное Товарищество белорусской школы во главе с Александром Лозком cпособствовало созданию и помогало работе белорусских школ и детских садов, лагерей и внешкольных центров. А потом пришлось скорректировать миссию и стать их защитниками. Это отдельный рассказ, отмечу лишь, что в 2013 году ТБШ было инициатором Национального родительского собрания, где родители белорусскоязычных школьников сформулировали поправки в Кодекс об образовании. Среди них важнейшее:

... Придать статус белорусскоязычных части учреждений общего среднего образования, процентная доля мест в которых не меньшая, чем процент жителей соответствующей административной единицы, которые в последней переписи населения назвали белорусский язык родным.

Приоритет отдавать гимназиям и лицеям. Сеть белорусскоязычных учреждений распределить так, чтобы обеспечить пешую доступность для любого жителя.

Иначе говоря, не мы, не родители должны собирать подписи по неизвестно откуда взятой квоте на белорусскоязычное обучение Если вам говорят, что вы должны найти еще восемь или десять семей, которые хотят учить детей по-белорусски, - это неправда. Во-первых, дать возможность учить ребенка по-белорусски - обязанность государства. Во-вторых, нет официально утвержденного минимума учеников для открытия белорусскоязычных классов. Должны учить даже одного или двоих. Право на это гарантирует Конституция, а конкретизирует Кодекс об образовании:

Право граждан на выбор обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики Беларусь обеспечивается развитием сети учреждений образования (классов, групп, потоков) с белорусским и русским языками обучения (ст. 90).

Сейчас ни упомянутые здесь исторически первые 108-я и 20-я школы (уже 8-я гимназия), ни 376-й садик в Минске не белорусские. Однако мой экскурс в историю оптимистичен: белорусское школьное движение не сломлено. На всех исторических поворотах, при самых различных чужих властях он добивался своего. С Днем белорусской школы!

Винцук Вечерко, «Радыё Свабода»