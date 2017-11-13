Как выглядят и сколько стоят самые дорогие «однушки» в Минске 5 13.11.2017, 17:49

6,158

Как правило, «однушки» — самый недорогой вариант недвижимости и самый подходящий, если речь идет об одиноком жильце.

Но собственники некоторых квартир в Минске думают иначе — в базе сервиса Onliner.by есть варианты арендного жилья, которые насчитывают всего одну комнату, но стоят огромных по меркам белорусов денег.

Кристально-белая «однушка» на Сурганова — $600

Так выглядит типичный современный ремонт — даже придраться не к чему. Кирпичная стена есть, модный светлый ламинат есть, совмещение гостиной и кухни есть — значит, интерьер удался и может быть презентован как стильный, дорогой и стоящий затрат на аренду. Кроме всего, жилье сдается впервые, а право первого заселения всегда ценится.

Квартира находится на 9-м этаже нового дома, расположенного недалеко от ст. м. «Академия наук». Собственник перечисляет преимущества и условия: «В квартире есть вся новая мебель (в комнате кровать + диван), техника, гардеробная, кондиционер, стиральная машина, бойлер. Квартира очень светлая, стильная. Вид на улицу Сурганова, ботанический сад, аквапарк «Фристайл». Соблюдение чистоты и порядка обязательно. Без животных».

Стильная «полуторка» на Победителей — $750

Данную квартиру собственник называет полуторной, хотя ей скорее подходит определение «студия». Одно большое помещение включает в себя и спальную зону, и гостиную, и кухню. Стоимость аренды оправдывает дизайнерский ремонт. В перечисления стройматериалов и мебели автор объявления не вдается, но невооруженным взглядом видно, что над квартирой колдовали дизайнеры.

«Из окон квартиры открывается живописный панорамный вид на водохранилище «Дрозды» и заказник «Лебяжий», а наличие в квартире личной террасы 50 кв. м открывает перед ее арендатором поистине невероятные возможности. Личная терраса может стать исключительной площадкой для ваших праздничных событий под открытым небом или уютной территорией для отдыха вашей семьи», — говорится в объявлении.

Квартира с камином на Ольшевского — $800

Что касается квартиры на Ольшевского, со стоимостью можно поспорить — ремонт на первый взгляд совсем обычный и уж точно не дизайнерский. Но хозяин — барин. Зато у квартирантов будет свой личный камин — своеобразный символ богатства и комфорта. Что еще окажется в их распоряжении? Дорогая отделка, встроенная бытовая техника, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф, кондиционер, большое джакузи и душевая кабина с неоновой подсветкой, домашний кинотеатр, 2 плазменных телевизора, кофемашина, барная стойка с видом на город.

Однушка с отдельной спальней находится на 11-м этаже 15-этажного дома недалеко от ст. м. «Пушкинская». Собственник считает, что район более чем хороший: «Отличная инфраструктура. Метро „Пушкинская“ — 5 минут пешком, три кафе, рынок, кинотеатр, гипермаркет „Соседи“. До центра 5 минут на авто».

«Однушка» с головой оленя в «Славянском квартале» — $1000

В «Cлавянском квартале» не бывает дешевых квартир, как и не бывает дешевых ремонтов. Люди, вложившие в недвижимость около $2000 за метр, предсказуемо потратятся и на дизайнерский ремонт. Эта «однушка» — тому пример.

«Просторная квартира-студия с гостевой зоной и двуспальной кроватью, — пишет собственник, — кухня со встроенной бытовой техникой и барной стойкой, гардеробная, застекленная лоджия. Шикарная квартира с качественным дизайнерским ремонтом. Есть вся мебель и бытовая техника (установлена система приточной вентиляции, LED TV, бойлер, стиральная машина, холодильник, СВЧ, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка)». К жилью прилагается место в подземном паркинге.

Очень просторная квартира-студия в доме «У Троицкого» — $1300

Дом «У Троицкого» всегда бил и будет бить ценовые рекорды. На данный момент самая дорогая «однушка» сдается именно здесь. Правда, 1-комнатной ее можно назвать только условно, ведь метраж вполне сопоставим со стандартной «трешкой». Кроме того, желающие здесь жить будут первыми «заселенцами».

Апартаменты оборудованы высокой шумоизоляцией, кухня объединена с залом, есть спальня, гардеробная комната, санузел. По словам хозяина, в квартире имеется вся мебель и бытовая техника (стиральная машина, бойлер, холодильник, телевизор и так далее). «Это редкое предложение, где цена соответствует качеству!» — говорится в объявлении.