В могилевской больнице умер придавленный плитой мальчик 8 13.11.2017, 18:06

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Фото: БелТА

Мальчика почти две недели пытались спасти врачи со всей страны.

В Могилевской областной больнице, не приходя в сознание, вечером 13 ноября умер 9-летний Денис, на которого рухнула плита недостроенного частного дома, сообщила tut.by официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк. Его друг, 9-летний Максим, который также оказался под завалом, погиб на месте происшествия 1 ноября.

— Сегодня, 13 ноября 2017 года, констатировали смерть второго ребенка, получившего травмы в результате обрушения железобетонного перекрытия на незавершенном строительном объекте. С учетом новых обстоятельств следствием будет дана правовая оценка произошедшему, — сказала Оксана Соленюк.

Трое друзей собрались вместе 1 ноября. Дети играли и в какой-то момент оказались на территории заброшенного участка с недостроенным домом. Максим и Денис решили исследовать строение, 7-летний Артем отказался — родители настрого запретили ему даже приближаться к постройке.

Около 16.00 на двоих мальчиков обрушилась плита перекрытия. Артем побежал за помощью. Максим погиб на месте, Дениса в состоянии клинической смерти доставили в областную детскую больницу. Мальчика почти две недели пытались спасти врачи со всей страны.

У ребенка диагностировали тяжелую комбинированную травму: глубокое переохлаждение и сочетанную массивную скелетную травму. В ночь на 2 ноября мальчику провели 6-часовую операцию. Врачи не давали конкретных прогнозов.

42-летнего владельца заброшенного недостроя, в котором погибли дети, задержали на трое суток, затем отпустили. По версии следствия, дом мужчина начал строить самовольно в 2008—2010 годах.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

СК возбудил также дело за служебную халатность в отношении ряда должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома. По мнению следователей, они ненадлежащим образом исполнили свои служебные обязанности, а также не выполнили требования законодательства, регламентирующие порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений.

На момент обрушения недострой не был законсервирован, территория была открыта для доступа. По некоторым данным, строение было возведено незаконно, подручными средствами, некачественно, и Комитет госконтроля выносил предписание о его сносе еще 7 лет назад. На основании проверки тогда привлекли к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома за то, что не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства.