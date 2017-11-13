8 марта в Украине станет Днем борьбы за права женщин 13.11.2017, 17:59

Переименование праздника станет продолжением декоммунизации.

В Украине планируется переформатирование 8 марта с Международного женского дня в День борьбы за права женщин, причем предложено лишить его статуса выходного, сообщил директор Украинского института Украинской памяти Владимир Вятрович, передает Главред.

Также, по словам Вятровича, праздником останется 1 мая, но не как Международный день солидарности трудящихся, а День труда. Кроме того, оставлено в силе предложение о переносе выходного с 9 мая на 8 мая.

"Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры", - рассказал он.

Вятрович отметил, что если получить одобрение Кабмина не удастся, то данный законопроект не сможет получить статус правительственного, но будет подан на рассмотрение Верховной Рады как обычный депутатский.

"Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это - продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором", - добавил он.