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Полузащитник сборной Беларуси вошел в топ-10 лучших игроков сезона в Казахстане

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  • 13.11.2017, 18:14
Иван Маевский
Фото: Agencja Gazeta

Казахстанская премьер-лига назвала лучших футболистов сезона-2017.

Голосование проводилось среди руководителей, тренеров и капитанов клубов, сообщает «Прессбол».

Белорусский полузащитник "Астаны" Иван Маевский занял 8-е место, набрав 11 баллов. Первое место занял Жерар Гоу из "Кайрата" (41 балл)..

Ранее портал Sports.kz включил Ивана Маевского и Игоря Шитова в символическую сборную чемпионата Казахстана по итогам сезона.


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