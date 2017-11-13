Полузащитник сборной Беларуси вошел в топ-10 лучших игроков сезона в Казахстане

Полузащитник сборной Беларуси вошел в топ-10 лучших игроков сезона в Казахстане1
- 13.11.2017, 18:14
Казахстанская премьер-лига назвала лучших футболистов сезона-2017.
Голосование проводилось среди руководителей, тренеров и капитанов клубов, сообщает «Прессбол».
Белорусский полузащитник "Астаны" Иван Маевский занял 8-е место, набрав 11 баллов. Первое место занял Жерар Гоу из "Кайрата" (41 балл)..
Ранее портал Sports.kz включил Ивана Маевского и Игоря Шитова в символическую сборную чемпионата Казахстана по итогам сезона.