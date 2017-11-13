На что можно заменить 20 флагштоков за $550 тысяч на «Динамо» 7 13.11.2017, 18:41

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Журналисты нашли альтернативу дорогим флагштокам.

Флагштоки на стадионе "Динамо", который сейчас на реконструкции, планируют поставить за 550 тысяч долларов. Якобы, такая сталь и такая высота (19 метров) даёт круглую сумму, а параметры, которые прописаны в проекте, изменить нельзя. А найти их можно... только далеко-далеко за границей, пишет euroradio.by.

"Мы провели маркетинговое исследование, разослали техзадание, и получили цены. Если предложат дешевле, купим дешевле. Это же флагшток 19 метров. Там специальная аустенитная нержавеющая сталь, которую не делают на постсоветском пространстве", — рассказывает генподрядчик.

В фирме, которая уже занималась установкой флагштока возле нового здания Верховного суда за 35 тысяч рублей, называют такую сумму нормальной. Но здесь предлагают три варианта, чтобы сделать конструкцию дешевле.

"У нас такие флагштоки не делают, его нужно вести из Китая или Европы. Один флагшток может и 30 тысяч долларов стоить, и больше, всё зависит от параметров. На что-то заменить флагштоки из проекта "Динамо" вряд ли получится. Можно поставить чёрный металл, но после каждой зимы его нужно перекрашивать. Можно поставить из бетона, но через 10 лет его нужно будет переделывать. А так, решение у них хорошее".

Флагшток из чёрного металла может быть в разы дешевле! Но его придётся перекрашивать ежесезонно.

Смотрим, на что ещё можно заменить "золотые" флагштоки, если использовать другую сталь.

В Украине флагштоки из нержавеющей стали предлагают за ... 1400 долларов за штуку. В фирме готовы даже доставить флагштоки.

"Нужно будет выяснять, как это через границу перевезти. Но, если привезём, то тогда установка за вами", — отвечают в фирме.

В России, в фирме, которая делает такие флагштоки, сразу просят выслать документацию, как только слышат о стоимости в 550 тысяч долларов.

"Вышлите нам документацию, мы всё просчитаем. Но назвать стоимость сразу мы не можем, там много характеристик", — отвечают производители флагштоков. Они даже готовы сами привезти и установить конструкцию.

Алюминиевый вариант флагштока будет стоить в районе 10 тысяч долларов.