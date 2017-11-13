Лидер Каталонии допустил отказ от независимости 3 13.11.2017, 18:52

1,490

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон изменил свою строгую риторику в поддержку независимости

Президент Каталонии допустил возможность договоренности о выходе из политического кризиса, который бы не предусматривал полное отделение региона от Испании. Таким образом, Карлес Пучдемон изменил свою строгую риторику в поддержку независимости, которая стоила ему должности.

"Я готов и всегда был готов принять реальность других отношений с Испанией. И это другое решение до сих пор возможно", - цитирует его слова Reuters.

"Я был сторонником независимости всю жизнь работал 30 лет, чтобы добиться иного способа, которым Каталония будет прикреплена к Испании", - добавил Пучдемон, не уточняя, как он представляет подобные отношения.

Издание напоминает, что президент Каталонской автономии сбежал в Бельгию после того, как Мадрид ответил на провозглашение независимости региона увольнением каталонского правительства, роспуском парламента и объявлением досрочных выборов в декабре. Пучдемон условно освобожден из-под стражи в Бельгии, где его арестовали по испанскому ордеру. Он и еще четыре бывших члена правительства Каталонии обвиняются в мятеже и подстрекательстве к мятежу.