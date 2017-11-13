Почему цены на белорусские яблоки в этом году выросли «в разы»? 12 13.11.2017, 19:07

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Специалисты назвали причины такого резкого скачка цен на яблоки.

После холодной весны и майских ночных заморозков белорусы не очень-то рассчитывали на хороший урожай в своих садах, и пессимистичные прогнозы для многих оправдались. На частных подворьях в этом году не уродились ни яблоки, ни сливы, ни вишни. Но крупные хозяйства, занимающиеся выращиванием яблок на промышленной основе, от сюрпризов погоды пострадали меньше. А некоторые собрали урожай больше прошлогоднего, пишет vb.by.

В ОАО «Чернавчицы» нынешний урожай яблок оценивают примерно в 2800 – 2900 тонн, что на 400 тонн больше, чем собрали в прошлом году. «Это абсолютно нормально, - считает специалист-плодовод хозяйства Мария Ошуркевич. – Деревья растут, вступают в плодоношение и с каждым годом увеличивают урожайность. Плюс грамотная агрономия, позволяющая снижать периодичность плодоношения. Плодовым деревьям свойственно вступать в периодичность. Но если в «свойских» садах после высокого урожая на следующий год дерево может вообще не дать ни одного яблока, то в промышленных садах такое невозможно. К примеру, в прошлом году у нас был очень хороший урожай сорта Глостер, в этом он чуть меньше. Зато очень хорошо уродили сорта Лигол, Чемпион и Айдаред».

Хорошим урожаем может похвастать и СПК «Остромечево». «Мы довольны и урожаем, и качеством яблока, и особенно – ценами, которые в этом году сложились на рынке, - говорит замдиректора по экономике Жанна Горустович. – То, что раньше стоило копейки, подорожало в разы».

Цены взяли разгон

Цены на яблоки действительно заметно выросли. Если в прошлом году консервные заводы принимали на переработку «некондицию» по 14 коп. за кг, то в этом году берут уже по 33 коп. В ОАО «Чернавчицы» в прошлом году самая высокая отпускная цена на яблоки составляла 88 копеек, сейчас - 1 руб. 40 коп. Рядом со своим садом на дороге Брест-Каменец сельхозпредприятие установило ларек, в котором реализует плоды нового урожая. Самые «бюджетные» – те, что долго не хранятся, – продаются в сетках по 55 коп. за кг. «Остромечево» в своем фирменном магазине яблоки второго сорта в сетках продает по 69 коп. за кг, первого – по 1 руб. 39 коп. В магазинах ценники уже другие: «сетки» - от 80 копеек, на развес - от 2 рублей. То же самое на рынке: средняя цена держится на уровне 2 – 2,5 рубля за кг. На «старые» деньги – 20-25 тысяч. И это наше яблоко, белорусское!

«Фокус копейками»

Специалисты называют две причины такого резкого скачка цен на яблоки. Первая – неурожай в частном секторе. «Частник не может защитить свои плодовые деревья так, как это делают промышленные сады, поэтому частным садам свойственна периодичность в плодоношении, - поясняет Мария Ошуркевич. – В прошлом году на частных подворьях выдался рекордный урожай яблок, в этом году деревья «отдыхают». Между тем «свойские» яблоки очень сильно влияют на ценообразование. Как правило, при хорошем урожае того, что выращено в своем саду, хватает до нового года. Теперь этого запаса нет, люди вынуждены покупать яблоки уже сейчас, и цены пошли вверх».

Вторая причина - случившаяся год назад деноминация. «Это такой фокус с копейками, который имеет чисто психологическую природу, - считает экономист Валентина Игоревна. – Подсознательно мы ассоциируем 1 рубль со старой тысячей, и это кажется мелочью. В действительности 10 тысяч «старыми» - довольно значимая сумма. Поэтому люди легко отдают 1,5 рубля за кг яблок, хотя за 15 тысяч неденоминированных рублей, возможно, не купили бы, посчитав, что это дорого».

Молдова подстрахует?

Дефицита яблок на торговых прилавках нет уже много лет. Другое дело – откуда они и по какой цене. Около 10 лет назад наша страна начала массово закладывать яблоневые сады и строить современные овощехранилища, но по-прежнему весной белорусские яблоки в магазинах в меньшинстве. До сих пор нас сильно выручали западные соседи. Можно много спорить о качестве польских яблок (по мнению поклонников экологически чистых продуктов, раз яблоко червячком не тронуто, значит, напичкано химией), но они вкусные, лежкие и красивые, и брестчане их охотно покупают.

Но в этом году, говорят знающие люди, особо рассчитывать на поставки из Польши не стоит. В странах ЕС неурожай, крупные торговые сети охотно заключают договоры с польскими производителями, и основной объем яблок уйдет именно туда. Кто подстрахует нас в случае чего? Да масса желающих, уверяют специалисты в сфере торговли. Активно предлагает свою продукцию Молдова - сейчас ее яблоки продаются в Бресте по цене от 1 руб. 79 коп. Возрождает свои знаменитые апортовые сады Казахстан. Программу по возделыванию современных интенсивных яблоневых садов реализует Узбекистан. И у каждой из стран в планах – наращивание объемов поставок на внешние рынки. По законам логики, при таком изобилии цены на яблоки должны снижаться. Но не в этом году точно…