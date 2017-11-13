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Brutto показало тизер фильма-концерта, снятого на «Минск-Арене»

  • 13.11.2017, 19:15
Фото: nn.by

Полная версия фильма-концерта будет опубликована в среду.

Группа Brutto опубликовала в «Фейсбуке» тизер фильма-концерта, снятого на «Минск-Арене».

«Brutto в кино! Показываем тизер фильма-концерта, снятого в этом году во время легендарного выступления на Minsk-Arena. Полная версия будет доступна уже в эту среду!

Напомним, что завтра состоится специальный допремьерный показ для фанов Brutto «Live in Minsk-Arena» в Киеве, в кинотеатре «Кинопанорама!», - говорится в сообщении группы.


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