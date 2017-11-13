Миллиардеры в США просят поднять им налоги 3 13.11.2017, 19:20

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Американские богачи хотят платить в бюджет больше.

Более 400 миллионеров и миллиардеров собираются попросить конгресс США не снижать, а повысить налоги для сверхбогатых семей. Как пишет The Washington Post (перевод - lcmedia.com), они подписали и скоро отправят конгрессменам письмо с призывом не голосовать за соответствующий законопроект, который в итоге только усугубит имущественное неравенство в США, которое выросло до уровня 1920-х гг., и увеличит госдлог.

Инициатор петиции — группа Responsible Wealth, в которую входят представители 5% богатейших американцев и которая выступает за сокращение имущественного расслоения и за более справедливую экономику. Письмо подписали филантроп Стивен Рокфеллер, инвестор и благотворитель Джордж Сорос, модный дизайнер Айлин Фишер, основатели Ben & Jerry’s Ice Cream Бен Коэн и Джерри Гринфелд, пишет газета.

Также среди подписантов состоятельные юристы, врачи, топ-менеджеры и предприниматели. Многие из них проживают в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс, которые на прошедших президентских выборах проголосовали за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, напоминает издание. Оно также отмечает, что поддержка законопроекта о налоговой реформе конгрессменами от этих штатов будет ключевой при голосовании.

Администрация Дональда Трампа предложила снизить налоги для физлиц и компаний, чтобы подстегнуть рост экономики и увеличение рабочих мест. В ноябре палата представителей конгресса и сенат представили свои законопроекты налоговой реформы, и оба проекта предлагают сократить налогообложение богатых. В частности, сенаторы предложили снизить налоги для семей, которые зарабатывают более $1 млн в год, с 39,6% до 38,5%.

Авторы петиции считают, что принятие такого закона увеличит госдолг США еще на $1,5 трлн. Из-за сокращения налоговых поступлений сократится финансирование здравоохранения и образования и вложения в местные сообщества, опасаются они. Рост экономики и числа рабочих мест, по их мнению, происходит не за счет снижения налогов бизнесу, а за счет инвестиций в повышение уровня жизни граждан. Также они считают, что в результате богатые граждане будут платить налог по меньшей ставке, чем семьи среднего класса, и смогут без уплаты налогов завещать наследникам большое имущество.