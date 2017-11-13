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Беларусь сыграла вничью с Грузией

  • 13.11.2017, 19:25

Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии - 2:2.

Футбольная сборная Беларуси сыграла вничью с Грузией — 2:2. Товарищеский матч прошел в понедельник в Кутаиси.

Грузия — Беларусь — 2:2

Грузия: Квасхвадзе — Хочолава, Кашия (Двали, 46), Абурджания, Канкава (к) (Меребашвили, 62), Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Гвилия (Качарава, 88), Шергелашвили, Гегечкори (Какабадзе, 88), Папунашвили, Джигаури (Квилитая, 62).

Запасные: Макаридзе, Лория, Григалава, Лобжанидзе, Квеквескири, Наваловский.

Беларусь: Игнатович (Павлюченко, 46) — М.Володько (Матвейчик, 63), Политевич, Гаврилович, Риос, Быков, Корзун, Карницкий (Нехайчик, 56), Стасевич (к) (Павловец, 88), Ковалев (В.Климович, 82), Лаптев.

Запасные: Бурко, Наумов, Евдокимов, Седько.

Голы: 0:1 — Стасевич (24, пас — Лаптев). 1:1 — Сихарулидзе (35). 2:1 — Двали (51, пас — Шергелашвили). 2:2 — Нехайчик (66, пас — Стасевич).


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