Беларусь сыграла вничью с Грузией
- 13.11.2017, 19:25
Сборная Беларуси в гостевом товарищеском матче разошлась миром с командой Грузии - 2:2.
Футбольная сборная Беларуси сыграла вничью с Грузией — 2:2. Товарищеский матч прошел в понедельник в Кутаиси.
Грузия — Беларусь — 2:2
Грузия: Квасхвадзе — Хочолава, Кашия (Двали, 46), Абурджания, Канкава (к) (Меребашвили, 62), Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Гвилия (Качарава, 88), Шергелашвили, Гегечкори (Какабадзе, 88), Папунашвили, Джигаури (Квилитая, 62).
Запасные: Макаридзе, Лория, Григалава, Лобжанидзе, Квеквескири, Наваловский.
Беларусь: Игнатович (Павлюченко, 46) — М.Володько (Матвейчик, 63), Политевич, Гаврилович, Риос, Быков, Корзун, Карницкий (Нехайчик, 56), Стасевич (к) (Павловец, 88), Ковалев (В.Климович, 82), Лаптев.
Запасные: Бурко, Наумов, Евдокимов, Седько.
Голы: 0:1 — Стасевич (24, пас — Лаптев). 1:1 — Сихарулидзе (35). 2:1 — Двали (51, пас — Шергелашвили). 2:2 — Нехайчик (66, пас — Стасевич).