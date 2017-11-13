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Белоруска выиграла международный конкурс молодых хореографов

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  • 13.11.2017, 19:50
Ольга Лабовкина

Впервые за пять лет проведения конкурса победа досталась белорусской участнице.

Основательница театра танца Karakuli Ольга Лабовкина стала лучшим молодым хореографом в рамках международного фестиваля CONTEXT. Diana Vishneva, пишет сайт «Культпросвет».

Ольга Лабовкина

Фестиваль начался вчера в Москве и в Петербурге, и в первый вечер в его рамках выбрали лучшего молодого хореографа. Минчанка получила это звание за постановку «Воздух»: девушка получила грант на стажировку в одной из ведущих мировых танцевальных компаний или центров современной хореографии.

В жюри были прима-балерина и основатель фестиваля Диана Вишнева, куратор зарубежной программы фестиваля Самуэль Вюрстен и мэтры современной хореографии: Ханс ван Манен, Алексей Мирошниченко, Вячеслав Самодуров.

Сцена из спектакля «Воздух»

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